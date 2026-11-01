Rossi elogia Antonelli: campione mondiale F1 2026 dopo 73 anni

Valentino Rossi omagia Kimi Antonelli, campione del mondo F1 2026. L'ex pilota motociclistico ricorda se stesso e predice futuro leggenda dopo 73 anni dall'ultimo italiano.

Kimi Antonelli si è aggiudicato il titolo di campione del mondo di Formula 1 nel 2026, un traguardo storico che non vedeva un italiano trionfare nella massima serie da 73 anni, dall'epoca di Alberto Ascari. Pochi minuti dopo la conferma ufficiale del titolo, Valentino Rossi ha intervenuto a Sky Sport per rendere omaggio all'amico e nuovo campione del mondo, esprimendo un giudizio estremamente positivo sulle sue potenzialità e sulla sua performance nella stagione appena conclusa.

Rossi ricorda se stesso in Antonelli

Il leggendario pilota di Urbino ha dichiarato che Kimi gli ricorda molto se stesso quando aveva venti o ventuno anni, evidenziando una somiglianza che va oltre i risultati sportivi. Rossi ha sottolineato come il giovane pilota italiano sia in grado di diventare uno dei più forti nella storia della disciplina, con la capacità concreta di vincere quattro, cinque o persino sei mondiali futuri. La sua analisi si basa su una profonda conoscenza del mondo delle corse e su un'empatia speciale nata dalla comune esperienza di essere campioni nel loro rispettivo sport.

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Secondo l'ex pilota della MotoGp, Kimi ha fatto una cosa davvero incredibile, specialmente considerando che è diventato campione subito al secondo anno di presenza nel campionato. Questa rapidità di adattamento e successo è stata definita una grande emozione per chi lo segue, in particolare per Rossi che ha dichiarato di aver trovato molto bello accompagnare questa ascesa. La soddisfazione di vedere un connazionale raggiungere la vetta dopo tanto tempo è palpabile nel suo intervento, che unisce orgoglio nazionale e rispetto professionale per un giovane talento emergente.

Aggressività in pista e carattere semplice

Uno degli aspetti che più colpisci Rossi è l'aggressività di Kimi quando indossa il casco e sale in macchina. Questa ferocia competitiva contrasta nettamente con il suo carattere fuori dalla pista, dove si presenta come un ragazzo di vent'anni semplice, vero e divertitosi a correre. Questa dualità, tra la calma e l'umanità fuori dall'abitacolo e la determinazione aggressiva dentro, è considerata da Rossi un elemento fondamentale che ha contribuito al suo successo nel Mondiale appena concluso.

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Antonelli ha messo molto del suo nella conquista del titolo, mostrando una personalità che gli ha permesso di gestire la pressione e le aspettative enormi che gravavano sul suo nome. Il comportamento in pista, definito da Rossi come qualcosa di veramente spaventoso per i concorrenti, dimostra una maturità tecnica e mentale rara per un pilota così giovane. Questa combinazione di aggressività controllata e genuino entusiasmo per le corse rende il profilo del pilota italiano unico e estremamente promettente per il futuro dello sport automobilistico.

Un nuovo capitolo per la storia italiana

La vittoria di Kimi Antonelli chiude un lungo digiuno che durava dal 1953, anno in cui Alberto Ascari conquistò il suo ultimo titolo mondiale. Settantatré anni dopo, l'Italia ritrova un campione del mondo di Formula 1, un evento che viene celebrato con grande entusiasmo dalla community sportiva del Belpaese. Rossi ha ricordato specificamente questo intervallo temporale, definendo la realizzazione di Antonelli un'impresa straordinaria che merita di essere ricordata per la sua importanza storica.

L'intervista completa di Rossi a Sky Sport offre ulteriori spunti di riflessione sulle prospettive future di Kimi Antonelli. Con una carriera ancora tutta da scrivere e una forma fisica e mentale in crescendo, il giovane pilota sembra avere tutti gli ingredienti per dominare la scena internazionale per il prossimo decennio. L'elogio di una figura storica come Valentino Rossi funge da sigillo di approvazione su quelle che potrebbero essere le sue ambizioni di lungo termine, trasformando una singola vittoria stagionale in un segno di un'era dorata potenziale per il motorsport italiano.

La reazione di Rossi non è solo un atto di amicizia personale, ma anche un riconoscimento pubblico delle qualità tecniche e umane di un nuovo protagonista dello sport. La sua capacità di vedere nel giovane italiano i tratti del proprio passato giovanile aggiunge un livello di autenticità alle sue parole, rendendo la celebrazione ancora più significativa. Per gli appassionati, vedere due leggende a distanza di tempo condividere lo stesso spazio mediatico per lodare un nuovo talento rappresenta un momento di grande coesione e orgoglio nazionale nel mondo delle corse.