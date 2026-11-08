Rossi, Simoncelli e Hamilton: le rivelazioni dal nuovo libro del Dottore

Valentino Rossi racconta la tragedia di Simoncelli, l'incontro con Schumacher e la critica di Hamilton ad Antonelli, svelando retroscena unici.

Valentino Rossi ha aperto le porte della sua anima nel nuovo volume pubblicato in Malesia, ripercorrendo non solo i nove titoli mondiali conquistati, ma anche i momenti più dolorosi e i retroscena riservati della sua carriera. Il campione di MotoGP ha dedicato passaggi intensi al ricordo dell'amico Marco Simoncelli, deceduto tragicamente all'età di 24 anni, e ha rivelato aneddoti esclusivi sui suoi rapporto con icone della Formula 1 e con la nuova generazione di piloti.

La tragedia di Marco Simoncelli

Rossi descrive Simoncelli non come un semplice rivale, ma come un fratello minore da sostenere, definendolo una persona simpatica, gentile e dotata di un cuore enorme. Durante il secondo giro di quella gara fatidica, Simoncelli perse il controllo della sua Honda, venendo sbalzato sulla pista e creando un pericolo per gli altri piloti che si ritrovarono coinvolti nell'impatto senza rendersene immediatamente conto.

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Il Dottore ricorda l'istante preciso in cui si rese conto della gravità della situazione, notando la moto del Sic stesa a terra e la presenza concreta dell'amico accanto ad essa. Subì l'impatto immediatamente dopo Colin Edwards, ma la botta più violenta sembrò provenire dall'inglese. La ruota della Ducati si spezzò, permettendo a Rossi di rimanere in piedi e di andare avanti per inerzia nel prato interno, mentre era sopraffatto da un senso di spavento e confusione.

Non ebbe subito la sensazione di aver urtato Marco in pieno, ma fu travolto da uno sconforto totale e profondissimo. La notizia tragica fu diffusa per prima dal padre di Simoncelli, che aveva visto tutto dall'altra parte del guardrail, raggiungendo il figlio per comprendere subito l'entità della tragedia. Questa morte prematura lasciò un segno indelebile e un senso di colpa straziante nella vita di Rossi.

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Riflessioni sul dolore e senso di colpa

Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa, Rossi non trovava risposte alle proprie domande, interrogandosi su ciò che avrebbe potuto fare per evitare l'incidente. Si chiedeva se avrebbe dovuto stare più attento, spostarsi più a destra o evitare l'impatto, sentendosi responsabile di un evento che aveva cambiato per sempre la sua esistenza.

La riflessione successiva, maturata dopo qualche tempo, portò alla conclusione che non avrebbe potuto evitare la morte di Simoncelli, un fatto che comprese appieno solo dopo aver riveduto la dinamica dell'incidente con lucidità. Il tempo non ha mai cancellato del tutto quella ferita, mantenendo viva la memoria di un amico perduto prematuramente in circostanze che ancora oggi suscitano dolore e rammarico.

Aneddoti su Schumacher e Hamilton

Rossi ha anche raccontato la sua parentesi sulle quattro ruote e il corteggiamento da parte della Ferrari, dedicando spazio a ricordi legati a Michael Schumacher. Di Schumi ha solo ricordi belli, definendolo un campione celebre, celebrato e un leader superdedicato, capace di trasformarsi in una persona simpatica e disposta a chiacchierare e bere fuori dalle piste.

Un altro episodio memorable riguarda l'incontro con Lewis Hamilton, descritto come un ragazzo educatissimo e piuttosto formale. Rossi ricorda di sentirsi bussare alla porta durante la preparazione per gli allenamenti in pista, trovandosi davanti l'inglese vestito come al solito, ma visibilmente infastidito.

Hamilton, con un tono sarcastico, commentò: italiani di m***a, tranquilli, con i vostri cappuccini. Questo siparietto ha lasciato il segno nel ricordo di Rossi, mostrando una sfumatura diversa della personalità del campione britannico in quel preciso momento storico.

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L'elogio a Kimi Antonelli

Un altro passaggio toccante del libro è dedicato a Kimi Antonelli, con cui Rossi ha condiviso giornate gareggiando sui kart e che considera un giovane pilota dotatissimo. Rossi ha trattato Antonelli con attenzione e curiosità fin dai primi tempi, riconoscendo in lui un talento nato che era già stato trattato come un fenomeno sin dall'infanzia nelle competizioni kartiche.

Rossi celebra la rapida ascesa di Antonelli, definito come colui che ha trasformato una speranza in una realtà concreta. Il pilota italiano ha superato tutti gli esami del caso, dimostrando una maturità sorprendente nonostante l'età, e ha fornito grandi soddisfazioni fin dal suo arrivo nei gran premi.

Il successo in Cina nel 2026 è stato visto come un godimento nel vederlo arrivare e vincere la sua prima gara, confermando le aspettative di talento. Rossi si dice fiero di averlo incontrato e di averlo accompagnato per un breve tratto, mantenendo un contatto continuo con una persona carina, gentile e sorprendente per la sua maturità.

In gara, Antonelli si trasforma in una bestia, diventando un vero bastardo come serve per emergere in un campo pieno di rivali aggressivi. Rossi conclude con un elogio al neocampione, augurandogli un successo lungo, grande, memorabile e clamoroso, considerando la sua presenza una garanzia di futuro per il motorsport.