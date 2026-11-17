Analisi di quattro opere letterarie che esplorano il disinganno americano, l'horror femminista, la gelosia e il lutto. Scopri le trame di Seymour Levov, Margot e l'autodifesa emotiva.

Il panorama letterario globale offre oggi spunti di riflessione profonda attraverso quattro opere distinte che sfidano i confini generici. Philip Roth, nel suo romanzo su Seymour Levov, esamina la realtà statunitense dal secondo conflitto mondiale al Vietnam. Lucy Rose, con il suo esordio, trasforma l'horror femminista in un genere terapeutico per gestire la paura dei cambiamenti politici. Annie Ernaux disseziona la crisi di gelosia con il distacco di una spettatrice, mentre Eliška Beranová affronta il lutto attraverso un'atmosfera surreale.

La parabola di Seymour Levov e il disinganno americano

Il romanzo di Philip Roth segue la storia di Seymour Levov, soprannominato lo svedese, e del suo crollo morale avvenuto nel 1968. Seymour era un campione sportivo, marito di una reginetta di bellezza ed erede dell'azienda paterna, una figura che il narratore Nathan Zuckerman idolatrava da ragazzo. La sua vita ideale si frantuma quando sua figlia Merry fa esplodere una bomba che uccide un uomo. Questo evento tragico manda in frantumi le speranze di Seymour, un uomo gentile e paziente stritolato dagli ingranaggi della storia americana.

Also read Fatico a comprendere la logica della sentenza della Consulta sulle carceri senza dignità

Roth descrive la rettitudine del protagonista come avvincente quanto la follia dei personaggi precedenti. Seymour incarna il tramonto del sogno degli immigrati, stretto tra le certezze morali del padre e le accuse furibonde della figlia. Sebbene a volte Roth insista nel farne un simbolo, il romanzo risulta più fluido ed emotivamente concreto di quanto lo schema suggerisca. Lo scrittore è mosso dal dolore piuttosto che dalla rabbia, creando personaggi dall'interno.

Anche la figura di Merry emerge come complessa, enigmatica e inquietante, rimanendo sempre riconoscibile per il lettore. Come suo padre, il lettore cerca di capire come una figlia amata e privilegiata sia diventata una latitante. Il punto centrale della narrazione è che gli eventi non sono razionali, le persone non sono pienamente conoscibili e la vita non è coerente. Questa mancanza di logica definisce la disillusione che permea l'intera opera.

Advertisement

L'horror femminista di Lucy Rose e il cannibalismo simbolico

La regista Lucy Rose trova terapeutico l'horror femminista, un genere sempre più popolare in tempi di paura politica. Il suo esordio si inserisce in una serie di romanzi sul tema del cannibalismo, raccontando la storia di Margot. Margot vive con sua madre Ruth nella campagna della Cumbria, dove Ruth attira degli estranei nel cottage fatiscente. Ruth definisce queste vittime randagi e li droga con la cicuta prima di farli a pezzi e cucinarli per cena.

L'arrivo di Eden, una donna che incanta Ruth, sconvolge la vita della madre e della figlia. Eden prende il posto di Margot nell'affetto materno, accrescendo il senso di estraneità di Margot. La narrazione gioca con i motivi delle fiabe e dell'horror gotico, permettendo letture multiple. Si può considerare come un tragico romanzo di formazione o un racconto morale sugli abusi sui minori.

Il romanzo funziona anche come un atto d'accusa contro il modo in cui alleviamo e macelliamo gli animali. Le costole umane sostituiscono simbolicamente le costolette d'agnello in queste scene crudeli. Narrata dal punto di vista di una bambina, la storia esplora temi di solitudine, diversità, bullismo e desiderio queer. Al centro della narrazione ci sono gli appetiti femminili e le donne che si riappropriano del proprio corpo, mentre gli uomini sono quasi assenti.

La gelosia di Annie Ernaux come malattia dell'anima

Annie Ernaux non potrebbe fare sue le parole della scrittrice belga Dominique Rolin sulla comodità della gelosia. Per Ernaux, la crisi di gelosia è una sofferenza assillante che assorbe le energie e ottenebra il pensiero. Di questa occupazione, che considera un maleficio, la scrittrice descrive la nascita, le manifestazioni aberranti e la scomparsa improvvisa. Lo fa con il distacco di una spettatrice ormai padrona del sentimento di cui per mesi è stata preda.

Advertisement

In questo libro, più vicino alla constatazione che al racconto, Ernaux continua a farsi etnologa di se stessa. Dopo aver lasciato W., pur continuando a rivederlo, la scrittrice si sente crollare quando lui le annuncia che andrà a vivere con un'altra donna. Scoprire l'identità di questa nuova compagna attraverso pochi indizi sull'età, il mestiere e il quartiere diventa un'ossessione.

Diventa un bisogno da soddisfare a ogni costo, tra ricerche su internet, sul Minitel e telefonate anonime. Ernaux non pensa ad altro; si sente espropriata di se stessa. Convinta del valore esemplare delle cose indegne, ha voluto salvare quel periodo ormai concluso della propria vita anche per i lettori. Scrivere è per lei una cosa pubblica: vorrebbe che i lettori annotassero ai margini dei suoi libri qualcosa di sé e della propria vita.

Il lutto surreale di Eliška Beranová e la perdita dell'amicizia

La scrittrice, poeta e avvocata ambientale Eliška Beranová vanta un esordio narrativo riuscitissimo. Il suo breve romanzo ha un'atmosfera malinconica e lievemente surreale. La protagonista è una ragazza senza nome che torna nella cittadina natale dopo alcuni anni. A spingerla è il suicidio del migliore amico d'infanzia, Roman, una figura intelligente e solitaria che aveva fatto dei pesci la sua passione più grande.

Roman era innamorato della sua unica amica, ma lei vedeva in lui un fratello. Questa discrepanza emotiva aggiunge profondità al dolore della perdita. L'autrice sceglie la terza persona con un narratore onnisciente per raccontare questa storia di dolore e memoria. La scrittura, pur a tratti ripetitiva per la forma fiabesca, costruisce efficacemente l'angoscia. È una storia difficile da scrollarsi di dosso, che lascia un'impronta duratura nel lettore.