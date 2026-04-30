Rothko a Firenze: un'esperienza imperdibile a Palazzo Strozzi

La grande retrospettiva su Mark Rothko a Palazzo Strozzi a Firenze, aperta anche il 1° maggio 2026, presenta oltre 70 opere provenienti dai più importanti musei internazionali, offrendo un viaggio emozionante nell'opera di uno dei maestri dell'arte moderna.

La prestigiosa mostra dedicata a Mark Rothko , ospitata a Palazzo Strozzi a Firenze , si conferma un evento imperdibile anche per il 1° maggio 2026, offrendo un'occasione culturale di rilievo per la festa del Lavoro.

Questa retrospettiva, che ha già accolto circa centomila visitatori dalla sua inaugurazione il 14 marzo 2026, rimarrà aperta al pubblico fino al 23 agosto 2026, promettendo un'immersione profonda nell'opera di uno dei più influenti artisti del XX secolo. La mostra presenta una collezione straordinaria di oltre settanta opere, molte delle quali raramente esposte in Italia, provenienti da prestigiose istituzioni internazionali come il MoMA di New York, la Tate di Londra, il Centre Pompidou di Parigi e la National Gallery of Art di Washington DC.

Il percorso espositivo, attentamente curato da Christopher Rothko ed Elena Geuna, si sviluppa in modo cronologico, guidando il visitatore attraverso le diverse fasi artistiche di Rothko. Si parte dalle prime opere figurative degli anni Trenta e Quaranta, profondamente influenzate dalle correnti dell'Espressionismo e del Surrealismo, per poi giungere alle iconiche tele astratte che hanno consacrato Rothko come maestro del colore e dell'emozione negli anni Cinquanta e Sessanta.

La mostra, promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi in collaborazione con il Ministero della Cultura, rappresenta un'opportunità unica per esplorare l'evoluzione artistica di Rothko e comprendere la sua profonda ricerca sulla percezione, l'emozione e la spiritualità. L'esposizione approfondisce le radici artistiche di Rothko, rivelando il suo percorso formativo e le influenze che hanno plasmato il suo stile.

Nato in Lettonia e trasferitosi negli Stati Uniti in giovane età, Rothko si avvicina all'arte quasi per caso, accompagnando un amico a una lezione di disegno all'Art Students' League di New York. Fin da subito, il suo immaginario è ricco di suggestioni provenienti dalla mitologia greca, dall'arte primitiva e dalla psicoanalisi, elementi che si fondono nelle sue prime opere figurative.

Una sezione della mostra è dedicata alle 'Multiforms', creazioni del 1946 che segnano un punto di svolta nel suo percorso artistico, preludio all'abbandono graduale della figurazione e all'approdo all'astrazione. Queste opere testimoniano la transizione verso forme sempre più semplificate e indefinite, che si dissolvono nello spazio della tela, anticipando le celebri composizioni cromatiche che lo renderanno famoso.

L'influenza dell'arte italiana, in particolare degli affreschi di Giotto e Beato Angelico e dell'architettura della Biblioteca Laurenziana, emerge come un elemento significativo nel suo percorso creativo, stimolando la sua ricerca sulla luce, il colore e la loro capacità di evocare emozioni profonde. Il cuore della mostra è dedicato al periodo astratto di Rothko, caratterizzato da tele in cui due o tre rettangoli di colore sembrano fluttuare nello spazio.

A partire dagli anni Cinquanta, Rothko abbandona i soggetti mitologici e le forme biomorfiche per concentrarsi sulla potenza espressiva del colore e della luce. Il suo obiettivo è quello di suscitare nello spettatore un'esperienza emotiva intensa, paragonabile a un'esperienza religiosa. Come afferma Christopher Rothko, curatore della mostra, suo figlio, 'Mio padre desiderava che chi osservava i suoi dipinti provasse la stessa esperienza religiosa che lui aveva provato mentre li realizzava'.

L'evoluzione della tavolozza di Rothko è evidente nel percorso espositivo: dagli intensi gialli e rossi degli anni Cinquanta, che esprimono vitalità e passione, si passa alle tonalità più profonde e attenuate della fine del decennio, per poi giungere ai verdi e ai blu degli anni Sessanta e, infine, ai toni bruni e rossi delle ultime opere. La mostra si conclude con la serie 'Black and Gray', realizzata poco prima della sua tragica scomparsa nel 1970, un'opera toccante e malinconica che riflette la sua profonda angoscia esistenziale.

Queste ultime opere su carta, caratterizzate da tinte terra di Siena, rosa e celeste, rappresentano un commovente epilogo alla sua straordinaria carriera artistica





TgLa7 / 🏆 25. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rothko Palazzo Strozzi Firenze Mostra Arte Moderna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Franka Ludwig uccisa, controlli su pc e cellulari Emiliano Milza. La complice e il finto incidente stradale: il piano per incassare...La procura di Firenze ha disposto la copia forense del contenuto di pc e cellulari sequestrati...

Read more »

Franka Ludwig uccisa, controlli su pc e cellulari di Emiliano Milza. La complice e il finto incidente stradale: il piano per incassare...La procura di Firenze ha disposto la copia forense del contenuto di pc e cellulari sequestrati...

Read more »

Gucci Storia: la nuova mostra a FirenzeA Palazzo Gucci in piazza della Signoria, Firenze, debutta Gucci Storia, la mostra che ripercorre la storia del marchio attraverso la visione del direttore artistico Demna. Il percorso espositivo, allestito al primo e secondo piano del Palazzo della Mercanzia, unisce tradizione artigianale, archivi storici, innovazione sartoriale e installazioni interattive. La mostra include ritratti, pezzi iconici come borse Jackie e Bamboo, un omaggio al cinema e una ricostruzione della leggendaria Stanza della Verità, ispirata a uno spazio esclusivo degli anni '80.

Read more »

A Firenze i ragazzini «salveranno» il mondo (con la danza e l'arte contemporanea)Il 6 maggio al quartiere isolotto bambini e bambine si trasformeranno in performer guidati dal coreografo Virgilio Sieni. Per dare una speranza al futuro

Read more »

Gucci Storia: a Firenze riapre Palazzo Gucci con una nuova mostraGucci Storia debutta a Firenze: riapre Palazzo Gucci con un percorso immersivo tra archivi e innovazione firmato Demna. Scopri cosa vedere!

Read more »

Casa di 10 metri quadri in vendita a 115mila euro, follia a Firenze: «Mini appartamento incantevole»A pochi passi da Palazzo Vecchio, nel cuore pulsante di Firenze, il mercato immobiliare tocca...

Read more »