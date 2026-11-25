Il costo per raggiungere l'Italia dalla Libia supera i 7.500 dollari. Le nuove rotte e i pagamenti differiti spiegano il crollo degli arrivi a favore di Grecia e Isole Canari.

La tratta migratoria dal Nord Africa verso l'Italia è diventata un privilegio accessibile solo a pochi, trasformandosi nella rotta più costosa e letale del Mediterraneo centrale. Secondo i dati più recenti del Ministero dell'Interno, gli arrivi di migranti in Italia sono diminuiti drasticamente, scendendo a 28.954 unità entro il 25 novembre 2025. Questo numero rappresenta meno della metà dei 63.000 migranti registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, segnando un cambiamento strutturale nei flussi migratori verso il suolo italiano.

Il costo proibitivo della rotta centrale

La ragione principale di questo calo repentino risiede nell'aumento vertiginoso dei prezzi imposti dai trafficanti di esseri umani. Il costo medio per raggiungere l'Italia dalla Libia è fissato a 7.500 dollari, una cifra che rende il viaggio un lusso inaccessibile per la maggior parte delle persone in fuga da guerre, carestia e crisi climatiche. Solo l'anno scorso, i trafficanti hanno incassato complessivamente oltre 500 milioni di euro da queste operazioni illegali, sfruttando la domanda persistente ma la capacità di pagamento sempre più limitata delle famiglie

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Nuovi metodi di pagamento e estorsioni

Oltre alla tariffa base del viaggio, i migranti devono affrontare estorsioni aggiuntive per ottenere la libertà nei centri di detenzione libici e pagare le mance ai numerosi intermediari che li trasferiscono da una mano all'altra. I metodi di pagamento si stanno evolvendo: per somme elevate, i trafficanti hanno introdotto carte prepagate. Questa soluzione permette alle famiglie rimaste nei paesi d'origine di mantenere il controllo del codice PIN fino all'arrivo sicuro del migrante, nascondendo al contempo la natura del trasferimento bancario.

Confronto con le rotte verso Grecia e Canarie

Iflusso migratorio si sta dunque spostando verso destinazioni alternative meno costose. Le Isole Canarie registrano quasi 25.000 arrivi, il doppio rispetto alla cifra del 2025, con un viaggio che costa meno di 1.000 dollari. Parallelamente, la Grecia sta vivendo un nuovo picco di arrivi, avvicinandosi a 40.000 unità, con un'alta concentrazione a Creta, dove opera una nuova rotta originaria dell'est della Libia. La rotta verso la Spagna rimane la più economica, ma anche quella verso la Francia via Grecia offre un'alternativa significativamente più accessibile rispetto alla destinazione italiana.

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Statistiche fatali e operazioni di salvataggio

Nonostante la distanza più breve e la minore pericolosità teorica rispetto al traversata atlantica verso le Canarie, la rotta per l'Italia continua a richiedere un alto tributo di vite umane. Le statistiche mostrano che 3.404 persone hanno perso la vita o sono scomparse durante le traversate nel 2025, su un totale di 104.200 individui intercettati e respinti in mare. Questa mortalità è attribuita alla mancanza di adeguate operazioni di ricerca e soccorso e alle azioni delle pattuglie libiche e tunisine.

Prospettive future e impatto economico

La situazione attuale evidenzia una frammentazione dei flussi migratori causata direttamente dalla geopolitica dei prezzi. Con l'Italia che offre una via d'ingresso economicamente preclusa a molti, la pressione si sposta sulle frontiere orientali ed occidentali dell'Europa. Le organizzazioni internazionali, come l'IOM, continuano a monitorare queste dinamiche, evidenziando come la criminalità organizzata stia adattando le sue strategie per massimizzare i profitti in un mercato sempre più raro e competitivo.