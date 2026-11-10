Rottamazione Carte 2026: Scadenza 15 Dicembre e Agevolazioni Imu Tari

Scade il 15 dicembre 2026 per la rottamazione di Imu, Tari e bollo auto. Scopri chi aderisce, come evitare sanzioni e le nuove regole per il pagamento rateale.

Il 15 dicembre 2026 rappresenta la scadenza cruciale per la rottamazione quinquies, un provvedimento che consente ai cittadini di saldiare debiti con gli enti territoriali eliminando sanzioni e interessi. Questa definizione agevolata, attiva fino a questa data, si applica a imposte come Imu, Tari e multe arretrate, offrendo una concreta opportunità di regolarizzazione finanziaria per oltre 1.500 amministrazioni locali che hanno scelto di aderire. La misura mira a ridurre il carico di morosità accumulata, consentendo il versamento esclusivo del capitale originario, un vantaggio particolarmente significativo per le cartelle più vecchie che hanno visto lievitare gli importi iniziali.

Elenco Comuni e Enti Adesi alla Mistaura

I grandi centri urbani che hanno deciso di includersi nell'iniziativa includono Roma, Napoli, Genova, Palermo, Bari e Venezia, garantendo ai rispettivi residenti la possibilità di beneficiare dello sconto fiscale. La situazione risulta frammentata per quanto concerne alcune metropoli chiave, poiché Milano, Bologna e Firenze sono escluse dall'elenco degli aderenti. Anche Torino presenta un quadro particolare: se il Comune capoluogo non ha aderito, la Città metropolitana di Torino è invece presente nell'elenco ufficiale, ampliando la platea dei contribuenti potenzialmente interessati.

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La copertura regionale varia notevolmente a seconda della zona geografica e delle politiche fiscali autonome delle diverse amministrazioni. Per il bollo auto, risultano pienamente aderenti Basilicata, Campania, Lazio e Puglia, regioni che offrono una semplificazione completa del debito automobilistico. L'Umbria, sebbene inclusa, ha limitato l'agevolazione esclusivamente alla tassa automobilistica, escludendo eventualmente altre imposte locali. I contribuenti devono quindi verificare con precisione l'ente creditore specifico, poiché la mancata adesione dell'ente annulla automaticamente i benefici previsti dalla normativa.

Meccanismo di Calcolo e Requisiti di Ammissibilità

Il beneficio principale della rottamazione consiste nella definitiva cancellazione di sanzioni tributarie, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Il contribuente è tenuto a versare esclusivamente la somma originariamente dovuta, liberandosi del carico finanziario aggiunto dal passare del tempo e dalle procedure di recupero. La misura riguarda i debiti tributari e non tributari che sono stati affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, coprendo un arco temporale di oltre vent'anni.

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Per accedere correttamente alla procedura, è fondamentale effettuare due verifiche incrociate: confermare che l'ente creditore abbia aderito alla misura e accertare che la specifica cartella di pagamento rientri nei requisiti di ammissibilità. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione un prospetto informativo dettagliato tramite l'area riservata del sito web o tramite il modulo nell'area pubblica, richiedendo l'accesso con Spid, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Questo documento indica chiaramente quali debiti possono essere rottamati e l'esatto importo da versare, eliminando dubbi interpretativi.

Regole per Scadenza e Rateizzazione del Debito

La scelta tra il pagamento in unica soluzione e la dilazione rateale rimane a discrezione del contribuente, con impatti diretti sulla liquidità e sugli interessi. Chi opta per il saldo immediato deve effettuare il versamento entro il 31 marzo 2027, evitando perdite di benefici per ritardi superiori a cinque giorni. In alternativa, è possibile suddividere il debito in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. Il primo pagamento è fissato al 31 marzo 2027, seguito da scadenze il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con rate successive a cadenza bimestrale.

Sulle rate residue si applicano interessi annuali del 3% a partire dal 1° aprile 2027, un costo finanziario contenuto che rende la rateizzazione competitiva rispetto alle procedure ordinarie di recupero. La tolleranza di cinque giorni per i versamenti tardivi è concessa esclusivamente per il pagamento in unica soluzione e per l'ultima rata del piano di rateizzazione. Qualsiasi ritardo nel pagamento di rate intermedie, o il mancato pagamento totale dell'ultima scadenza, comporta la decadenza immediata da tutti i benefici ottenuti.

Rischio Decadenza e Procedure di Recupero Successive

Il rischio di decadenza è una conseguenza severa che trasforma i vantaggi della rottamazione in svantaggi economici maggiori in caso di inadempienza. Se il contribuente non rispetta i termini stabiliti, gli importi già versati vengono considerati semplici acconti sul debito complessivo, che riprende le normali procedure di recupero. L'Agenzia delle entrate comunicherà l'accoglimento o il rigetto della richiesta entro il 28 febbraio 2027, fornendo le indicazioni precise per l'evacuazione del debito secondo le modalità scelte.

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La normativa prevede anche eccezioni per chi ha perso i benefici di precedenti rottamazioni per mancato pagamento delle rate. È possibile accedere nuovamente alla misura se i debiti rispettano i nuovi requisiti, includendo carichi delle prime tre rottamazioni o quelli della rottamazione quater, purché al 30 settembre 2025 non risultassero regolarmente versate tutte le rate scadute. Restano esclusi i debiti della rottamazione quater per i quali i pagamenti erano in regola alla stessa data, confermando la necessità di una verifica accurata dello stato di avanzamento delle pratiche precedenti per massimizzare i vantaggi fiscali disponibili.