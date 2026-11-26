L'AIEA collabora con Russia e Ucraina per una tregua locale a Zaporizhzhia dopo la 28esima perdita di corrente esterna. Rafael Grossi chiede di cessare le attività militari.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( AIEA) ha confermato di essere attualmente in stretta collaborazione con i governi della Russia e dell' Ucraina per negoziare un nuovo cessate il fuoco locale. Questo sforzo diplomatico urgente mira a garantire la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata nell'oblast di Zaporizhzhia in Ucraina e attualmente sotto il controllo delle forze armate russe. La richiesta nasce a seguito di un recente e critico evento tecnico che ha compromesso l'affidabilità delle infrastrutture energetiche vitali per l'impianto. In particolare, il watchdog dell'ONU sta lavorando per ristabilire un ambiente stabile che permetta alle squadre tecniche di accedere ai siti critici senza il timore di attacchi immediati. L'obiettivo primario è consentire la riparazione definitiva del collegamento elettrico esterno, attualmente interrotto e fonte di gravi preoccupazioni per la sicurezza nucleare internazionale.

Dettagli tecnici e meccanismi della crisi energetica

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha precisato che entrambe le linee elettriche esterne che alimentano la centrale nucleare di Zaporizhzhia sono risultate fuori servizio. Questa interruzione rappresenta la ventesima ottava volta dal momento dell'inizio del conflitto tra le due nazioni, segnando un punto di rottura nella resilienza delle infrastrutture. Attualmente, l'energia elettrica necessaria per le operazioni critiche dell'impianto viene fornita esclusivamente tramite generatori diesel di emergenza. I gestori russi della centrale hanno rilasciato un comunicato ufficiale in cui hanno dichiarato che la disconnessione dalla rete principale si è verificata dopo l'attivazione automatica dei dispositivi di protezione elettrica. Hanno inoltre confermato che i generatori diesel sono operativi e funzionano correttamente, assicurando una fornitura temporanea di energia, sebbene questa soluzione sia considerata vulnerabile a lungo termine. La centrale nucleare di Zaporizhzhia non produce attualmente energia elettrica per la rete, ma necessita di una fornitura continua di elettricità per mantenere sotto controllo il raffreddamento del combustibile nucleare all'interno dei suoi sei reattori. Senza un'alimentazione stabile, il rischio di surriscaldamento aumenta significativamente, richiedendo interventi tecnici immediati per sostituire o riparare le linee danneggiate.

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Posizioni delle parti e accuse reciproche

Le accuse riguardo alle responsabilità della crisi si susseguono rapidamente tra i due belligeranti, creando un clima di diffidenza reciproca. Si afferma che l'interruzione di corrente sarebbe stata, secondo quanto riferito, dovuta ad attività militari condotte nelle vicinanze della struttura. Da parte sua, il governo ucraino e le autorità internazionali hanno storicamente accusato le forze russe di posizionare installazioni militari all'interno e intorno alla centrale, trasformandola in un obiettivo tattico. Al contrario, le forze russe accusano regolarmente l'Ucraina di lanciare attacchi mirati contro le infrastrutture energetiche, giustificando la loro presenza militare come necessaria per la protezione del sito. L'occupazione della centrale è avvenuta nelle prime settimane dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte di Mosca, avvenuta nel febbraio 2022. Da allora, ciascuna delle parti ha regolarmente accusato l'altra di attività militari che mettono a rischio la sicurezza nucleare, rendendo di fatto impossibile qualsiasi cooperazione tecnica diretta senza una mediazione terza. Questa dinamica di accusa reciproca ha paralizzato i tentativi precedenti di riparazione, costringendo l'impianto a fare affidamento su sistemi di emergenza temporanei.

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Impatto reale e prossimi passi richiesti

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha emesso una dichiarazione allarmante definendo la situazione attuale come estremamente precaria. Egli ha sottolineato che l'ultimo incidente elettrico, combinato con la posizione geografica della centrale sulla linea del fronte di una zona di guerra attiva, crea vulnerabilità critiche. Rafael Grossi ha esortato entrambe le parti a "lavorare in modo costruttivo con l'AIEA" per porre fine immediatamente alle attività militari nella zona circostante. La richiesta è quella di procedere con le riparazioni necessarie alle linee elettriche, un'operazione che richiederebbe giorni o settimane di accesso incontaminato e sicuro. La stabilità dell'area è fondamentale non solo per i dipendenti dell'impianto, ma anche per la sicurezza regionale globale. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il controllo del nucleare ha dichiarato giovedì di essere impegnata attivamente in questi negoziati, monitorando la situazione 24 ore su 24. La comunità internazionale attende con tensione la risposta di Mosca e Kiev, sapendo che ogni ritardo nelle riparazioni aumenta il rischio di un incidente tecnologico con conseguenze ambientali devastanti.