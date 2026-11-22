Milly Carlucci e Ballando con le Stelle affrontano la settimana più critica. Tornano Barbara d'Urso, i topi a Saxa Rubra e la controversa questione del profumo da mille euro.

Il programma della domenica sera ha attraversato un momento di forte tensione, segnato dalla fisica fragilità di Ornella Muti. La veterana attrice ha continuato a partecipare alla trasmissione nonostante una grave lesione alle costole. Ha incassato tre rotture durante le prove precedenti, un infortunio che non le ha impedito di essere presente nello studio per l'ennesima puntata in diretta.

La resistenza di Ornella Muti in studio

Ornella Muti ha dimostrato una determinazione quasi surreale nel voler apparire in pista. Nonostante la dolore fisico derivante dalle tre costole rotte, ha cercato di adattarsi alle limitazioni imposte dal suo stato di salute. La coreografia è stata adattata per evitare movimenti che potessero aggravare la situazione, trasformando la sua partecipazione in un evento simbolico di resilienza.

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La conduttrice Milly Carlucci ha elogiato pubblicamente la presenza dell'attrice, definendola un pilastro fondamentale del programma. Ha sottolineato come la sua mere presenza costituisse una lezione di stile e di dedizione professionale, distogliendo parzialmente l'attenzione dai problemi tecnici e organizzativi che hanno accompagnato questa specifica edizione della gara.

La questione del profumo da mille euro

Un altro episodio controverso ha riguardato l'interazione tra i giudici e gli ospiti. Si è tornati a discutere dell'incidente che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso. Il designer aveva spruzzato un profumo costoso su di lei durante una trasmissione precedente, un gesto che aveva scatenato un'ondata di polemiche e commenti critici.

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Questa dinamica è stata definita come la fonte di un acceso dibattito mediatico che ha superato i confini della sola sfera televisiva. L'uso di prodotti di lusso per risolvere conflitti personali o per esprimere disappunto ha generato ulteriore indignazione tra il pubblico, creando un clima di tensione che si è riflesso anche nelle recensioni successive.

Barbara d'Urso ha mantenuto una posizione ferma riguardo alla sua partecipazione, rifiutando di abbandonare la giuria nonostante le pressioni esterne. Ha affermato che la sua presenza è dovuta a impegni professionali e a un senso di responsabilità verso il pubblico, ignorando le critiche legate a quella specifica vicenda personale.

Controversie sullo studio e la presenza di topi

Lo studio di registrazione situato a Saxa Rubra è al centro di nuove accuse riguardanti le condizioni igieniche dell'ambiente. Sono state diffuse foto che mostrerebbero la presenza di roditori all'interno degli spazi di lavoro, una situazione che sarebbe in atto da anni e che ha attirato l'attenzione della stampa specializzata.

La produzione ha cercato di gestire la vicenda definendola un elemento folklore locale, ma molti critici hanno sottolineato la gravità del problema. La presenza di animali nocivi in uno studio dove lavorano decine di persone rappresenta un rischio per la salute pubblica che non può essere ignorato o minimizzato con leggerezza.

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Questa rivelazione ha ulteriormente scosso la fiducia del pubblico nelle infrastrutture utilizzate per la produzione. Gli spazi storici sono spesso associati a romanticismo, ma le condizioni attuali dimostrano una mancanza di manutenzione che ha effetti concreti sulla sicurezza di tutto il personale coinvolto nelle riprese.

Cambiamenti nella giuria e nelle ospitate

La composizione della giuria ha subito una modifica significativa con lo scambio di posizioni tra due membri. Matano e d'Urso hanno invertito i loro posti, una mossa strategica che era stata anticipata giorni prima della messa in onda. Questo cambiamento ha cercato di riorganizzare la dinamica dei voti e delle interazioni tra i giudici.

Parallelamente, sono arrivate notizie sulle prossime apparizioni di personaggi noti. Francesco Totti è atteso a 'Belve' per discutere della sua vita personale, in particolare riguardo a eventuali nozze con Noemi Bocchi. Questi eventi paralleli contribuiscono a mantenere alto l'interesse del pubblico verso i programmi della rete pubblica.

Il programma ha continuato a trasmettere con una programmazione che include anche la partecipazione di concorrenti in cerca di consacrazione. L'obiettivo rimane quello di intrattenere, ma le critiche esterne mettono in discussione l'efficacia delle scelte editoriali e la gestione degli aspetti organizzativi e logistici che sorreggono l'intera struttura dello show televisivo.