Rottura della corda durante l'issamento della bandiera al Día de las Fuerzas Armadas a Madrid

Durante la cerimonia del Día de las Fuerzas Armadas a Madrid la corda del sistema di sollevamento si è rotta, facendo cadere la bandiera davanti al re Felipe VI e alla principessa Leonor. L'incidente è stato gestito rapidamente e l'evento è ripreso con una bandiera di riserva.

Durante la cerimonia ufficiale del Día de las Fuerzas Armadas , celebrata a Madrid, un imprevisto tecnico ha rubato la scena ai presenti e ai media internazionali.

Nel momento clou dell'evento, quando gli ufficiali stavano issando la bandiera nazionale, la corda del sistema di sollevamento si è improvvisamente spezzata, facendo scivolare il drappo rosso‑giallo‑rosso verso il suolo. L'incidente è avvenuto esattamente mentre il re Felipe VI presiedeva la cerimonia, affiancato dalla sua figlia maggiore, la principessa Leonor, che per la prima volta compare al fianco del padre in una manifestazione di tale rilevanza.

Le immagini trasmesse in diretta hanno mostrato il momento di rottura dell'aggancio: la fune, sollecitata dal peso della bandiera, ha ceduto a causa di un difetto di tenuta, provocando una caduta rapida ma controllata del tessuto. Subito dopo, gli addetti alla sicurezza e i tecnici di scena hanno bloccato il passaggio di ulteriori veicoli e hanno azionato le procedure di emergenza per rimuovere la bandiera in maniera sicura, evitando così danni alle persone presenti.

Il protocollo è stato interrotto per alcuni minuti, durante i quali i comandanti dell'esercito hanno riletto le norme di sicurezza e il capo del servizio di manutenzione ha dichiarato che l'incidente è stato un caso isolato attribuito a una manutenzione non ottimale. Dopo la rapida risoluzione della problematica, l'evento è ripreso con la reinserzione di una nuova bandiera, questa volta issata con un sistema di riserva predisposto proprio per situazioni di emergenza.

Il re Felipe VI ha commentato l'accaduto con un tono pacato, sottolineando l'importanza della prontezza e della professionalità delle forze armate nel gestire anche gli imprevisti più inaspettati. La principessa Leonor ha, a sua volta, espresso solidarietà al personale coinvolto, affermando che la cerimonia, pur interrotta, ha dimostrato la capacità del Paese di reagire con dignità e rispetto verso i propri simboli.

L'evento ha suscitato una notevole attenzione sui social network, dove le riprese dell'incidente sono state ampiamente condivise e hanno generato dibattiti sulla necessità di rinforzare i controlli di sicurezza durante le cerimonie pubbliche





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