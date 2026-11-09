Rottura Sinner Hasanovic: Il tennista si lega alla showgirl Jacobelli

Jannik Sinner ha chiuso definitivamente con Laila Hasanovic, festeggiata in Danimarca. I gossip puntano su una nuova frequentazione con la nota showgirl in una dinamica già nota.

La relazione sentimentale tra il tennista Jannik Sinner e la modella Laila Hasanovic è considerata definitivamente conclusa dalle ultime ricostruzioni giornalistiche. L'ex numero uno al mondo, attualmente fermo per un infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare la seconda parte della stagione, non ha mantenuto i contatti con la sua ex compagna per festeggiare il compleanno in Danimarca. Questa assenza ha confermato le voci di una separazione lunga tempo sofflata nell'ambiente, nonostante la presenza stabile di Sinner a Monte-Carlo da diverse settimane.

La reazione della modella al 26esimo compleanno

Laila Hasanovic ha reagito con eleganza e distacco alla fine del legame, pubblicando su Instagram le immagini del suo 26esimo compleanno. La modella ha tenuto a sottolineare di sentirsi circondata dai migliori , una frase che molti interpretano come un chiaro riferimento alla situazione sentimentale con Sinner. Questo messaggio segue una frecciata del periodo di Halloween, quando Hasanovic aveva pubblicato un video TikTok citando una canzone con il testo: avevi ragione, si sta sentendo con un'altra ragazza .

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Nuovi gossip e frequentazioni a Palazzo Parigi

Jannik Sinner, che è attualmente stabilmente il numero due del ranking mondiale, ha già voltato pagina secondo i report più recenti del giornalismo sportivo. Dopo le speculazioni su un possibile legame con la pallavolista Greta Galassi, il giornalista Gabriele Parpiglia, tra i primi a narrare la fine tra Sinner e Hasanovic, ha riportato di una nuova frequentazione con una nota showgirl non identificata. I due sarebbero stati avvistati a Palazzo Parigi a Milano, un noto hotel della città meneghina.

L'identità della presunta nuova fiamma

Le indagini giornalistiche puntano il dito verso Francesca Jacobelli, figura nota per aver raccontato in passato di una liaison con Francesco Totti e per essere attualmente single. La presenza della showgirl nel contesto delle nuove voci è supportata da foto pubblicate di recente sulla piattaforma social Instagram di Jacobelli, scattate a Monte-Carlo. In uno dei suoi post appare chiaramente la figura del tennista, alimentando le supposizioni di un nuovo legame sentimentale tra i due, anche se la natura di tali notizie rimane prettamente nel campo del gossip.

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La routine di Sinner nella capitale monegasca

Nonostante il periodo di pausa dalle competizioni ufficiali a causa del problema al ginocchio, Jannik Sinner mantiene una routine costante a Monte-Carlo. Questa stabilizzazione nella località francese ha caratterizzato le sue settimane recenti, permettendogli di seguire il recupero senza le pressioni dei tornei terresti. La scelta di rimanere nella regione ha coinciso con un netto distacco dalla vita sentimentale precedente, confermando una fase di transizione personale parallela al recupero fisico.

Il contesto mediatico intorno al tennista

Quando si parla della vita privata di Jannik Sinner, il condizionale rimane sempre d'obbligo data la natura speculativa delle fonti. I flir e le nuove frequentazioni sono spesso attribuiti al tennista con frequenza, creando un narrative mediatico complesso che alterna periodi di silenzio a scoperte improvvise. La situazione attuale vede Sinner concentrato sul ritorno in pista, mentre il pubblico e i media seguono con attenzione ogni possibile segnale del suo stato sentimentale, spesso interpretando minimi gesti o presenze in luoghi di alta società come conferme decisive.