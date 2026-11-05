Route du Rhum 2026: Boris Herrmann e Alexia Barrier alla partenza da Saint-Malo

La Route du Rhum 2026 è partita da Saint-Malo il 1° novembre. 115 velisti, inclusi Boris Herrmann e la recordwoman Alexia Barrier, affrontano 6.500 km verso la Guadalupa.

La Route du Rhum ha ufficialmente preso il via il 1° novembre 2026, con una flotta di 115 partecipanti che hanno lasciato Saint-Malo, in Bretagna, per dirigere verso Pointe-à-Pitre, nella Guadalupa. Questa prestigiosa regata solitaria copre oltre 6.500 chilometri attraverso l'oceano Atlantico, rappresentando una delle sfide nautiche più pericolose e rispettate al mondo.

La sfida atlantica e i record di partecipazione

La partenza è stata data da un nord della Francia caratterizzato da condizioni tipiche per questo tipo di evento, con ogni skipper che si è imbarcato sulla propria imbarcazione, navigando completamente da solo. L'obiettivo finale è l'arcipelago caraibico della Guadalupa, che costituisce una delle Regioni d'oltremare della Francia. La regata si svolge ogni quattro anni e attrae sia professionisti che velisti amatoriali, richiedendo competenze tecniche elevate.

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Per questa edizione, gli iscritti sono in totale 115, con una prevalenza di partecipanti francesi. Tra di loro vi sono 11 donne, un numero record per la competizione. Una figura di spicco è Alexia Barrier, 46enne francese, che diventa la prima donna a competere nella categoria Ultim, la divisione più veloce e prestigiosa della regata.

Tipologie di barche e velocità estreme

Gli equipaggi si affrontano su sei diversi tipi di barche, sia monoscafo che multiscafo, di varie dimensioni e tecnologie. La categoria leader, denominata Ultim, comprende barche lunghe 32 metri e larghe circa 23, capaci di superare i 90 chilometri orari. Queste imbarcazioni d'avanguardia permettono di raggiungere il traguardo in circa una settimana.

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Altre classi veloci includono le Ocean Fifty, le Imoca e le Class40. In contrasto, le categorie Vintage Mono e Vintage Multi vedono barche d'epoca che impiegano oltre venti giorni per completare la traversata. La scelta dell'imbarcazione influisce direttamente sulla strategia di gara e sui tempi di percorrenza, definendo dinamiche competitive molto diverse tra le varie divisioni.

Pericoli, logistica e testimonianze a bordo

I partecipanti affrontano condizioni estreme, dormendo al massimo quattro o cinque ore nelle ventiquattr'ore, spesso in modo frammentato. Durante il riposo, la barca continua a muoversi rapidamente, richiedendo una vigilanza costante. La dieta si basa principalmente su cibi liofilizzati per ridurre il peso, con razioni d'acqua calcolate con precisione estrema per ogni esigenza culinaria.

I pericoli sono molteplici e includono non solo le avverse condizioni meteo e marine, ma anche collisioni con balene o container dispersi da navi cargo. Il 49enne skipper francese Armel Le Cléac'h, uno dei favoriti, si è ribaltato a circa mille chilometri a nord-ovest delle isole Azzorre, venendo poi recuperato sano e salvo. La storia della regata è anche segnata da tragedie passate, evidenziando il rischio intrinseco della competizione.

Storia, tradizione e prossimi passi

Il nome Route du Rhum, nato nel 1978 per protesta contro le regole della regata britannica Transat, richiama i legami storici tra corsari di Saint-Malo e produttori caraibici di rum. Nella prima edizione, i 36 partecipanti videro solo 24 arrivi nei tempi previsti, con il vincitore che completò la gara in 23 giorni, 6 ore, 59 minuti e 35 secondi.

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Tra i partecipanti di quest'edizione figura anche il giovane Titouan Pilliard, 20 anni, insieme a suo padre Romain, che ha dovuto fermarsi per danni. La regata funge anche da qualifiche per la Vendée Globe, con la Vendée Arctique come prova preliminare. La classifica in tempo reale sarà monitorabile fino all'arrivo finale a Pointe-à-Pitre, completando un viaggio di avventura e resistenza.