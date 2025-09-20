Rovella contro la Roma: tra infortuni, tabù e le scelte di Sarri

Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, è alle prese con un infortunio che potrebbe condizionare la sua presenza nel derby contro la Roma. Sarri valuta le opzioni tattiche, tra ballottaggi e l'emergenza a centrocampo. Un tabù da sfatare e le incognite sulla formazione.

Quando si parla della Roma , sembra che gli imprevisti siano all'ordine del giorno, soprattutto per Nicolò Rovella . Il centrocampista biancoceleste, alle prese con una sorta di maledizione personale, si trova ancora una volta a dover affrontare un ostacolo importante. La sua storia con la squadra giallorossa è costellata da risultati negativi e sfortune, un tabù che Rovella cerca disperatamente di sfatare.

Questa “maledizione” sembrava aver avuto inizio ai tempi del Genoa, con due sconfitte cocenti, proseguendo poi con la Juventus e il Monza, dove sono arrivati due pareggi per 1-1, e culminando poi con la maglia della Lazio, con due pareggi e una sconfitta. In sette precedenti in Serie A, Rovella non è mai riuscito a battere la Roma, e in altre quattro occasioni è stato costretto a rinunciare a causa di infortuni dell'ultimo minuto. Il destino sembra accanirsi contro di lui, e anche questa volta le premesse non sono delle migliori.\Rovella, infatti, sta combattendo nuovamente contro un principio di pubalgia, un problema fisico che si è ripresentato durante gli allenamenti con la Nazionale guidata da Gattuso. Lo staff medico ha cercato di gestirlo al meglio nella scorsa settimana, e anche in quella attuale, dopo l'uscita prematura dal campo a Reggio Emilia, avvenuta poco prima dell'intervallo. Le cure sembrano dare qualche risultato positivo, ma il tempo stringe e il provino effettuato ieri a Formello non ha offerto segnali completamente rassicuranti. Per questo motivo, il tecnico Maurizio Sarri vuole confrontarsi con il giocatore e con lo staff medico per valutare attentamente la situazione e decidere, fino all'ultimo minuto, se rischiarlo o meno. Vale la pena ricordare che Rovella era entrato in campo al 68' al posto di Cataldi nell'ultimo derby vinto dalla Lazio in Coppa Italia, guidata ancora da Sarri. Era il 10 gennaio 2024 e da allora il centrocampista, diventato un punto fermo, è diventato quasi un vero e proprio ultrà della Lazio. L'anno scorso aveva pagato a caro prezzo la tensione pre-derby e ora Rovella vuole a tutti i costi il riscatto completo e cancellare le amarezze del passato.\L'infortunio di Rovella potrebbe influire sulle scelte di Sarri, che aveva espresso grande soddisfazione per la prestazione del giocatore nell'unica vittoria in tre giornate contro il Verona all'Olimpico. Rovella aveva letteralmente incantato, collezionando ben centocinque passaggi riusciti su 116 tentati, pari al 91% di precisione, e toccando 142 palloni, un record per un centrocampista in quella giornata di campionato. Numeri che ricordano le prestazioni di Jorginho ai tempi del Napoli e del Chelsea con Sarri. In passato, il tecnico aveva spesso preferito Cataldi nei derby, ma ora la situazione è diversa. Rovella è cresciuto molto, ha imparato a verticalizzare il gioco come mai prima d'ora. Il centrocampista sta sfruttando al meglio la profondità di Castellanos e le ripartenze, nuove armi tattiche che Sarri sta integrando nel gioco della Lazio. Oltre alla situazione di Rovella, Sarri dovrà fare i conti anche con le scelte per la mezz'ala sinistra. L'infermeria è affollata, con Belahyane che da settimane aspetta l'esordio da titolare, ma potrebbe essere frenato da un problema muscolare di Dele-Bashiru: il nigeriano non si è allenato ieri, aumentando l'emergenza a centrocampo. Sarri non vorrebbe cambiare due uomini su tre in mediana, al massimo uno. Con Cataldi in preallarme per il ruolo di vertice basso, Sarri vorrebbe avere a disposizione anche Dele-Bashiru, anche se sostituito dopo 45 minuti al Mapei Stadium. L'ex Hatayspor ha giocato due derby con Baroni, collezionando due prestazioni negative. In questi match, è stato impiegato come trequartista in un modulo 4-2-3-1, ma ora, con il 4-3-3, ricopre un altro ruolo. L'ultimo ballottaggio in attacco potrebbe essere legato alla presenza di Rovella. Cancellieri ha faticato, e la tentazione di schierare Pedro è forte, ma Sarri non vuole rinunciare alla forza e alla fisicità dello spagnolo dalla panchina. Con i piedi più educati di Belahyane, l'ex Parma avrebbe più chance di giocare con Zaccagni e Castellanos. Con Dele-Bashiru (come Rovella in bilico), Sarri potrebbe affidarsi alla maggiore qualità di Pedro per dare maggiore imprevedibilità al tridente offensivo





Rovella Lazio Roma Sarri Derby Infortunio Calcio Serie A Formazione

