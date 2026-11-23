DOBOT Robotics lancia Rover X1 in Italia. Un robot con intelligenza artificiale, modalità guinzaglio, trasporto carico e trasformazione ruote. Disponibile da questo mese.

Da questo mese, i negozi italiani mettono a disposizione il Rover X1, un nuovo cane robot sviluppato da DOBOT Robotics che promette di ridefinire il concetto di compagnia domestica e utilità pratica. Questo dispositivo, commercializzato sotto il nuovo brand INFFNI lanciato da DOBOT nel 2026, rappresenta l'ingresso ufficiale di Nital Robotics, la nuova business unit di Nital, nel settore della robotica di nuova generazione per i consumatori privati. Il prodotto si posiziona come una soluzione ibrida tra intrattenimento, assistenza fisica e interazione sociale.

Modalità Guinzaglio e Tecnologie di Navigazione

Il Rover X1 offre diverse modalità di guida, a partire dall'attaccamento del Leash Kit da 1 metro. In modalità guinzaglio bionico, il robot interpreta la direzione e la forza del tiro, adattandosi senza strattoni né inseguimenti spontanei. Per chi preferisce le mani libere, telecamere e sensori seguono autonomamente il percorso aggirando gli ostacoli. Le versioni Pro e X1-W Pro integrano la tecnologia UWB per il calcolo preciso della distanza e della posizione.

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Trasformazione Zampa a Ruote e Prestazioni

Il robot può trasformarsi passando dalle zampe alle ruote motorizzate. La X1-W Pro monta le ruote di serie, mentre le altre versioni usano il Quick Swap Wheel Pack in meno di 10 minuti. Con le ruote, il Rover X1 supera ostacoli fino a 16 cm quotidianamente e fino a 50 cm in modalità arrampicata, affrontando pendenze fino a 35° e raggiungendo i 3 m/s nella variante W Pro.

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Capacità di Trasporto e Interazione AI

Nelle modalità di trasporto, Rover X1 gestisce 3 kg, mentre le versioni Pro arrivano a 7 kg e la X1-W Pro fino a 20 kg. Grazie al Cargo Kit e all'attacco da 1/4" per action cam, il robot diventa un compagno ideale per il campeggio. L'intelligenza artificiale conversazionale permette interazioni vocali e storytelling. Il controllo avviene tramite app, radiocomando, voce, gesti e, nelle versioni Pro, anche da remoto via 4G.

La Storia di DOBOT e il Ruolo di Nital Robotics

DOBOT Robotics, quotata alla Borsa di Hong Kong, ha fondato il brand INFFNI nel 2026 per portare queste tecnologie nelle case. Rover X1 segna il debutto di Nital Robotics nel mercato consumer. Lorenzo Magnelli, Responsabile della Business Unit Nital Robotics, afferma che l'obiettivo è rendere la robotica sempre più accessibile. L'azienda prevede un'offerta dedicata alle aziende a partire dal 2027, integrando prodotti, software e servizi per il settore professionale.