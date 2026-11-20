Fuga di 8 km a bordo di un autobus rubato nel deposito FS a Rovigo: la polizia arresta due minori autori del video su social network ispirato a GTA.

Dopo la mezzanotte tra il mercoledì 18 novembre e il giovedì 19 novembre, un episodio grave di vandalismo e furto ha sconvolto la quiete a Rovigo. Due ragazzi minorenni sono stati denunciati dalle forze dell'ordine per aver sottratto un autobus del gruppo Ferrovie dello Stato, innescando una catena di eventi che ha interrotto il servizio pubblico locale.

Dinamica del furto del mezzo pubblico

I giovani si sono introdotti nel deposito delle Ferrovie dello Stato intorno alle 23 di mercoledì sera, danneggiando deliberatamente dieci mezzi parcheggiati. L'atto includeva l'infrangimento dei vetri, la rottura delle macchinette obliteratrici e la collisione tra i veicoli nel piazzale.

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Successivamente, i due hanno rubato un pullman e hanno intrapreso una fuga di circa otto chilometri in direzione Lendinara, un comune in provincia di Rovigo. La dinamica descrittiva ricorda da vicino le scene di un celebre videogioco, dove si ruba il primo veicolo disponibile per poi fuggire a velocità sostenuta.

La registrazione sui social network

A incastrare i presunti autori è stata la loro volontà di esibire l'azione online. Durante la corsa, i ragazzi hanno registrato la scena dall'interno del pullman, pubblicando poi il filmato sui social network. Nel video, secondo gli investigatori, si sentono espliciti riferimenti al videogioco.

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La fuga è terminata bruscamente quando il mezzo si è ribaltato in un fosso sulla strada regionale 88, in una zona rurale. I due giovani sono poi scappati a piedi, ma le indagini della squadra mobile e dell'ufficio prevenzione generale sono iniziate immediatamente.

Identificazione e conseguenze giuridiche

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia, hanno permesso di identificare i soggetti e rintracciarli nei pressi della stazione ferroviaria di Rovigo. I due sono stati denunciati per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente.

Il questore di Rovigo ha sottolineato la gravità dell'atto, che ha colpito un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori. La società concessionaria Busitalia Veneto ha mitigato il disagio confluendo autobus sostitutivi a Rovigo già nel corso della notte.

Reazione istituzionale e sociale

Anche il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani, ha commentato la vicenda definendola un atto vandalico grave e irresponsabile. Egli ha espresso il proprio plauso alle forze dell'ordine per la tempestività dell'indagine, che ha consentito di individuare i responsabili nel giro di poche ore.

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Resta l'amarezza nel constatare come, secondo le autorità, tra i più giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. L'episodio ha danneggiato non solo un veicolo, ma ha compromesso gli spostamenti quotidiani di molti cittadini.