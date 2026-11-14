Rowenta lancia Air KeraStraight: piastra 3-in-1 con tecnologia a flusso d'aria

Rowenta presenta Air KeraStraight, la piastra 3-in-1 che asciuga e liscia i capelli con flusso d'aria fino a 160 km/h. Scopri le specifiche e i vantaggi della novità.

Rowenta ha annunciato il debutto di Air KeraStraight, un dispositivo di styling innovativo che unisce asciugatura e lisciatura in un unico strumento. Questa nuova piastra 3-in-1 è stata progettata per offrire risultati professionali riducendo al minimo i tempi di preparazione quotidiana.

Tecnologia Air Keratin e Flusso d'Aria

Il cuore della novità risiede nella tecnologia Air Keratin, che combina un rivestimento speciale in cheratina con un potente flusso d'aria direzionale. Il dispositivo è in grado di effettuare fino a 1.000 controlli della temperatura al secondo, garantendo la preservazione del 100% della cheratina naturale dei capelli.

Also read Il dono di Mattarella alla Colletta Alimentare Per sabato pronti 160 mila volontari

Il motore digitale ad alta velocità espelle un flusso d'aria che raggiunge una velocità di 160 km/h. Questa potenza permette di passare rapidamente da capelli bagnati a una chioma completamente liscia e disciplinata, eliminando la necessità di asciugamani o phon separati.

Modalità Wet e Dry per Risultati Personalizzati

La piastra offre due modalità principali per adattarsi alle diverse esigenze di styling. La modalità Wet è studiata per un'asciugatura delicata e naturale, ideale per chi desidera un risultato meno aggressivo sul fusto del capello.

Advertisement

Per chi cerca un perfezionamento finale, la modalità Dry consente di ottenere un finish setoso. Questa fase lavora con temperature delle piastre comprese tra 150°C e 210°C, assicurando una lisciatura impeccabile e lucida.

Generatore Ionico e Controllo della Temperatura

Un generatore ionico integrato rilascia milioni di ioni durante l'utilizzo, donando morbidezza e luminosità alla chioma. Questo sistema è fondamentale per ridurre l'effetto crespo e l'elettricità statica, problemi comuni dopo l'uso di strumenti di calore.

Le temperature delle piastre sono accuratamente selezionate e variabili. Nella fase iniziale di asciugatura, la temperatura oscilla tra 80°C e 140°C, mentre per la modellazione finale si arriva fino a 210°C, sempre in base alla modalità selezionata.

Design Compatto e Impostazioni Personalizzabili

Air KeraStraight è dotata di 3 velocità, 4 impostazioni del flusso d'aria e 6 livelli di temperatura. Questa flessibilità permette di adattare lo strumento a diverse strutture di capello, dalla fine alla molto riccia.

Advertisement

Il design è stato pensato anche per chi viaggia spesso. Con un peso di soli 390 grammi (escluso il cavo) e dimensioni compatte, la piastra offre portabilità senza sacrificare le prestazioni, rendendola un alleato versatile per lo styling quotidiano.