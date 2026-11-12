Roy Caceres e Orma conquistano due stelle Michelin a Roma

Roy Caceres, chef colombiano di 16 anni quando è arrivato in Italia, riceve due stelle Michelin con il suo ristorante Orma a Roma. Un riconoscimento per la fusione culturale.

Lo chef colombiano Roy Caceres, che approdò in Italia a soli 16 anni per costruire una nuova esistenza, ha conseguito un traguardo eccezionale con il ristorante Orma a Roma. L'istituzione gastronomica, attiva da appena tre anni e mezzo, ha conquistato la tanto ambita seconda stella nella Guida Michelin 2027. Questo successo trasforma un percorso migratorio personale in una narrazione culinaria di successo, confermando la capacità dello chef di integrare le proprie origini con le tradizioni locali.

Le radici colombiane incontrano la cucina romana

Il cuore della proposta gastronomica di Caceres risiede nell'incontro tra culture diverse, dove le sue origini latine si fondono con l'identità culinaria italiana. Lo chef ha dichiarato che il suo obiettivo è esprimere attraverso i piatti tutte le esperienze accumulate e le persone incontrate nel tempo. Questa filosofia ha permesso a Orma di distinguersi rapidamente nel competitivo panorama romano, trasformando la propria storia personale in un linguaggio gastronomico unico e riconoscibile.

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L'emozione del riconoscimento a Piacenza

La cerimonia di premiazione si è tenuta sul palco del Teatro Municipale di Piacenza, dove Roy Caceres ha affrontato il pubblico con profonda emozione. Nel suo intervento, lo chef ha rivissuto il momento del suo arrivo nel Paese a sedici anni, ricordando come le sue radici colombiane siano rimaste intatte ma si siano evolute. Ha sottolineato che la seconda stella non è solo un merito individuale, ma la conferma di una direzione corretta per l'intera struttura, ripagando il duro lavoro quotidiano.

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Sacrifici e gratitudine verso la squadra

Il successo ottenuto richiede necessariamente un impegno senza precedenti da parte di tutti i protagonisti coinvolti. Caceres ha riconosciuto apertamente il ruolo fondamentale del team di Orma, sottolineando che i sacrifici e la passione dei collaboratori sono stati essenziali per arrivare a questo traguardo. Lo chef ha ammesso che la dedizione assoluta al proprio lavoro ha inevitabilmente ridotto il tempo dedicato alla famiglia e alle persone care, augurandosi che questo impegno valga la pena.

Progetti futuri e tributo alla madre

Con questa seconda stella, il ristorante Orma non chiude un capitolo ma ne apre uno nuovo, considerato da Caceres solo l'inizio di un grande viaggio. Sono previste nuove idee e potenziali spin-off, alimentati dalla voglia di creare ancora. L'emozione più grande, tuttavia, è riservata alla memoria di sua madre, non più presente. Lo chef ha dedicato questo traguardo a lei, esprimendo il rammarico per la sua assenza ma trovando conforto nella certezza che lei stia vedendo da lassù la realizzazione di un sogno.