Royal Ascot 2026: Lady Gabriella Windsor, Harriet Sperling-Philips, Zara Tindall e Alizée Thevenet ridisegnano l'eleganza

Le nuove regine di stile arrivano anche dalle seconde linee. A cominciare da Lady Gabriella Windsor, oggi conosciuta anche come Lady Gabriella Kingston, appartenente al ramo dei Kent della famiglia reale britannica.

Lady Gabriella Windsor , Harriet Sperling-Philips , Zara Tindall e Alizée Thevenet ridisegnano l'eleganza del Royal Ascot 2026 . Le nuove regine di stile arrivano anche dalle seconde linee.

A cominciare da Lady Gabriella Windsor, oggi conosciuta anche come Lady Gabriella Kingston, appartenente al ramo dei Kent della famiglia reale britannica. Se il vestito è piuttosto formale, è la scelta degli accessori a sorprendere in chiave fashion: una mini bag effetto cocco verde menta di Aspinal of London e un paio di orecchini floreali bijoux di Georgina Sperling, nuova 'It Girl' dei Windsor, e gli altri figliastri Royal loro malgrado.

La vera sorpresa sugli spalti dell'ippodromo nel Berkshire, però, potrebbe essere Harriet Sperling-Phillips: fresca di matrimonio con Peter, figlio della principessa Anna e nipote della regina Elisabetta II. Indecisa sull'outfit da invitata per un matrimonio?

Semplice: copia le Royal Al Royal Ascot 2026 ha indossato un abito midi in crêpe di seta celeste a maniche lunghe di Suzannah, completato dalle slingback color lattedi Jimmy Choo, pochette con chiusura in perle di Anya Hindmarch carta da zucchero e un cappello azzurro di Jane Taylor. Un debutto perfetto per la sua prima apparizione all'evento: romantico, misurato, regale ma con un tocco glamour. Dalla neo-sposa Harriet alla cognata Zara Tindall, il passo è breve.

Zara è forse la più nota agli appassionati di Royal watching. La nipote della regina Elisabetta II e campionessa equestre ha scelto per il Royal Ascot 2026 un brillante, declinato in un abito con cintura di Rebecca Vallance. Scarpe in suede rosa pallido di Emmy London, borsa Anya Hindmarch e cappellino in tinta di Juliette Millinery completano il look. Ma Londra, inchiesta rivela i Royal che non pagano l'affitto.

E chi, addirittura, subaffitta Fuori dalla linea dinastica, ma non dal radar dello stile, Alizée Thevenet è la presenza più inattesa del Royal Ascot 2026. Porta all'evento un tocco tutto francese. Riservata e lontana dai riflettori della monarchia, punta su un'eleganza dal gusto country chic: un abito floreale rétro, abbinato a una borsa rosa e dei sandali verdi a contrasto di Longchamp. Accanto al giallo solare di Kate, Alizée sembra suggerire: più laterale, più rilassata, ma non meno studiata.

La conferma che, anche nell'orbita Royal, a volte sono le presenze meno attese a lasciare il segno





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