Royal Ascot: Kate Middleton torna franca sul grande stile, la principessa Anna non ci riesce.

La stagione degli eventi di alto livello in Inghilterra segna un grande ritorno per la principessa del Galles, Kate Middleton. La popolare principessa è tornata al Royal Ascot dopo le cure contro il cancro. Kate ha scelto un abito giallo firmato Roksanda, un look riciclato da un tour in Caraibi durante il 2022. La scelta del colore è un template ricorrente per Kate, che ama abbinare abiti sgargianti e sacchetti di acqua agli eventi di pompa e stato del regno Unito.

La principessa del Galles, Kate Middleton , torna al Royal Ascot dopo le cure contro il cancro con un abito giallo firmato Roksanda, un look riciclato da un tour in Caraibi del 2022.

La principessa Anna, membro visibile della royal family, si presenta con un abito nero total black che potrebbe essere stato scelto per un funerale. E poi c'è Sophie di Edimburgo, che sembra vestita per un funerale con un abito rosa confetto. La moglie di James Middleton, Alizee, è rara in giro, ma potrebbe essere one to watch. L'evento ippico più glamour dell'anno si è trasformato in un appuntamento di stile, dove le stars sfoggiano i cappelli più pazzi del mondo





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