Royal Ascot: tra tradizione e moda, il ritorno di Kate Middleton accende l'evento più iconico del Regno Unito

Il Royal Ascot, evento ippico e sociale di punta nel Regno Unito, ha visto il ritorno della principessa del Galles tra cappelli stravaganti e rituali secolari. L'articolo esplora la combinazione di storia, moda e spettacolo che rende unica questa manifestazione.

Tra cappellini stravaganti e rituali immutati da oltre due secoli, Royal Ascot si conferma uno degli eventi più iconici del Regno Unito. La manifestazione, che si tiene annualmente nel celebre ippodromo di Ascot, Berkshire, è un appuntamento fisso dell'alta società britannica e non solo, un mix di tradizione, eleganza e spettacolo ippico.

L'evento di cinque giorni, parte del circuito delle corse di cavalli più prestigiose al mondo, attira migliaia di visitatori, tra cui reali, celebrità e appassionati, per i suoi preziosi trofei e per l'atmosfera unica. A catturare l'attenzione dei media e del pubblico nell'edizione più recente è stato il ritorno della principessa del Galles, Kate Middleton, dopo un periodo di assenza per motivi di salute.

La sua presenza, accolta con calore ed entusiasmo dal pubblico, ha rappresentato un momento significativo, sottolineando il ruolo centrale della famiglia reale nelle celebrazioni. Il suo look, sempre sotto i riflettori, è stato analizzato nei minimi dettagli, confermando la sua influenza come icona di stile. Il Royal Ascot, noto per il suo rigido codice di abbigliamento, specialmente nella Royal Enclosure, vede i partecipanti sfoggiare cappelli sempre più creativi e audaci, trasformando l'evento in una passerella di moda a cielo aperto.

Oltre alla moda, l'evento mantiene vive antiche tradizioni, come la processione reale in carrozza e la presentazione dei cavalli in paddock, rituali che si ripetono sostanzialmente invariati da oltre duecento anni. Le corse stesse, con gare di alto livello come il Gold Cup, sono il cuore sportivo della manifestazione, mentre il mercato delle scommesse ferve. L'evento ha anche un'importante dimensione economica, con un giro d'affari milionario per il settore turistico e dell'ospitalità.

In sintesi, il Royal Ascot continua a incarnare perfettamente il connubio tra rigida tradizione britannica e scintillante modernità, confermandosi come un appuntamento irrinunciabile nel calendario sociale e sportivo internazionale, un vero e proprio simbolo culturale del Regno Unito





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