Royal Caribbean rinuncia al parco acquatico in Messico per motivi ambientali

La compagnia di crociere abbandona il progetto Perfect Day a Mahahual dopo il diniego dei permessi ambientali, aprendo un confronto sulla sostenibilità del turismo di massa sulle coste messicane.

Royal Caribbean ha rinunciato alla costruzione di un grande parco acquatico sulla costa caraibica meridionale del Messico dopo il rifiuto dei permessi ambientali da parte delle autorità locali.

Il progetto, denominato Perfect Day, era previsto a Mahahual, nella penisola dello Yucatán, un'area sensibile per la presenza di mangrovie protette e della barriera corallina mesoamericana, la seconda più grande al mondo. Il ministero dell'Ambiente messicano ha giudicato l'intervento troppo invasivo per l'ecosistema locale, sollevando preoccupazioni tra residenti e associazioni ambientaliste riguardo agli effetti del turismo di massa su habitat fragili.

Il Presidente Claudia Sheinbaum ha confermato la decisione, annunciando che il governo è disponibile a valutare con la compagnia una ricollocazione dell'impianto in una zona meno vulnerabile. L'iniziativa, inizialmente presentata come un investimento da 1,5 miliardi di dollari con standard di sostenibilità elevati, era stata fortemente contestata per il potenziale impatto sulla biodiversità marina e sull'accesso pubblico alle spiagge.

Nonostante il ritiro dal progetto di Mahahual, Royal Caribbean proseguirà con l'apertura di un beach club a Cozumel, coerente con una strategia di sviluppo turistico che cerca un equilibrio tra investimenti e tutela ambientale. La disputa evidenzia le tensioni tra crescita economica e conservazione nelle regioni costiere del Messico, dove il modello del turismo crocieristico e dei resort di grandi dimensioni continua a sollevare interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine.

Le autorità messicane stanno rafforzando i controlli ambientali, segnalando una nuova priorità politica nella gestione delle risorse naturali. La vicenda riflette anche le pressioni internazionali sulle compagnie da crociera, chiamate a ridurre l'impronta ecologica e a rispettare le comunità locali. La decisione rappresenta una vittoria per il movimento ambientalista messicano, che da tempo denuncia la degradazione delle coste.

Resta da vedere se Royal Caribbean modificherà i suoi piani per l'America Latina, alla luce di una crescente sensibilità ecologica nei Paesi ospitanti. Il caso di Mahahual si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro del turismo nelle aree protette, dove la partecipazione comunitaria e le valutazioni di impatto ambientale stanno acquisendo un peso decisivo





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