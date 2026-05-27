Royal Caribbean ritira progetto di parco acquatico sulla costa caraibica del Messico

Dopo mesi di dibattito e proteste, le autorità messicane hanno respinto il progetto di un grande parco acquatico da parte della compagnia di crociere Royal Caribbean sulla costa caraibica dello stato di Quintana Roo. La decisione delle autorità di respingere il progetto è stata accolta con favore da molti residenti e attivisti, che hanno espresso la loro soddisfazione per la salvaguardia dell'ambiente naturale della zona.

Dopo mesi di dibattito e proteste da parte dei residenti locali e degli attivisti ambientali, le autorità messicane hanno respinto il progetto di un grande parco acquatico da parte della compagnia di crociere Royal Caribbean sulla costa caraibica dello stato di Quintana Roo .

Il progetto, noto come 'Perfect Day', prevedeva la costruzione di un parco acquatico in un'area naturale protetta, suscitando preoccupazione per l'impatto ambientale che avrebbe potuto avere sulla regione. La decisione delle autorità di respingere il progetto è stata accolta con favore da molti residenti e attivisti, che hanno espresso la loro soddisfazione per la salvaguardia dell'ambiente naturale della zona.

In seguito al rifiuto del progetto, la compagnia di crociere Royal Caribbean ha deciso di ritirare il progetto e di non procedere con la costruzione del parco acquatico





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Royal Caribbean Parco Acquatico Costa Caraibica Quintana Roo Impatto Ambientale Proteste Respingere Progetto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mesi ed Esatti: Messico offrirà ospitalità all'Iran per i Mondiali 2026Con l'annuncio della presidente messicana Claudia Sheinbaum, il Messico offrirà ospitalità all'Iran per i Mondiali 2026, dopo che la FIFA ha contattato il governo a seguito del rifiuto degli Stati Uniti di ospitare la squadra per l'intera durata del torneo. La federazione iraniana ha confermato lo spostamento del proprio quartier generale da Tucson, in Arizona, alla città di confine messicana di Tijuana.

Read more »

Colombia, i convocati per il Mondiale: c'è James Rodriguez, Luis Diaz la stellaSono stati annunciati oggi i convocati della Colombia per i Mondiali in USA, Canada e Messico.

Read more »

Bergamo, colpito da un dardo: conosceva l'aggressore fermato dopo poche ore dopoHa colpito abbassando il finestrino dell'auto in quello che è da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso

Read more »

Arrestato in Messico il nipote di 'El Chapo', è ricercato dagli UsaRischia l'estradizione, è accusato della distribuzione di droge sintetiche negli States (ANSA)

Read more »