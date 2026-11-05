Rsa Prato: settantaseienni ricoverati per malori e decesso non collegato

Sette anziani della Rsa Casa Serena a Prato ricoverati per sintomi gastrointestinali. Un nonagenario deceduto per infarto: le autorità sanitarie verificano le cause.

Una situazione di emergenza sanitaria si è consumata nella mattinata di mercoledì 4 novembre presso la Residenza sanitaria assistenziale Casa Serena, situata in via Chiarugi nella frazione di Mezzana a Prato. L'evento ha richiesto un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine e dei soccorritori dopo che sette anziani ospiti della struttura hanno manifestato gravi disturbi fisici durante le ore notturne e le prime ore della mattina.

I pazienti hanno riferito la comparsa di sintomi specifici, tra cui vomito e diarrea, che hanno immediatamente fatto sospettare da parte del personale sanitario una possibile intossicazione alimentare. Il coordinamento delle operazioni ha visto coinvolti diversi attori sul territorio, con il trasferimento urgente degli uomini malati verso le strutture ospedaliere più vicine per ricevere le cure mediche necessarie e sottoporsi ai relativi accertamenti diagnostici.

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I ricoveri e i sintomi gastrointestinali

Il primo allarme è scattato nel corso della notte, quando alcuni ospiti della struttura hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria urgente e sono stati accompagnati in ospedale. Nelle ore successive, la dinamica dell'evento ha richiesto ulteriori interventi, poiché altri quattro anziani sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. L'operazione di soccorso è stata svolta con il supporto logistico e operativo della Pubblica Assistenza, che ha garantito il trasporto sicuro dei pazienti verso le aule di rianimazione e osservazione.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti agli accertamenti del caso e trattenuti in osservazione medica per monitorare l'evoluzione dei loro sintomi. La gravità della situazione ha portato a un'indagine approfondita sulle possibili cause alla base di questi episodi congiunti, con gli operatori sanitari che lavorano per distinguere tra una fonte infettiva esterna, come un alimento contaminato, o altre cause virali o batteriche endogene alla struttura.

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Il decesso e la separazione dei casi

Nella stessa giornata di mercoledì 4 novembre si è verificato anche il decesso di un ospite della Rsa, un uomo di 90 anni deceduto all'interno della struttura. Le cause del decesso sono state identificate come un arresto cardiaco improvviso. Le autorità sanitarie hanno stabilito che al momento non risultano elementi che consentano di collegare la morte dell'anziano agli episodi di malessere registrati tra gli altri residenti, chiarendo che si tratta di eventi probabilmente distinti.

Questa distinzione cruciale è fondamentale per le indagini in corso, poiché permette di valutare separatamente la dinamica del decesso cardiaco e la serie di intossicazioni o infezioni gastrointestinales. La separazione dei casi non elimina la necessità di indagare a fondo sui motivi che hanno portato il gruppo di sette anziani a stare male contemporaneamente, mantenendo alta l'attenzione sulle procedure igieniche e alimentari della struttura.

L'indagine dell'Ufficio igiene e le prossime verifiche

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Ufficio igiene dell'Azienda sanitaria, impegnati attivamente a ricostruire quanto accaduto e a individuare l'eventuale origine dei disturbi che hanno interessato gli ospiti della residenza. Il loro lavoro prevede ispezioni dettagliate, campioni di alimenti e verifiche sulla catena di somministrazione della dieta agli ospiti, per escludere o confermare ipotesi di contaminazione alimentare.

Saranno gli approfondimenti sanitari e le analisi di laboratorio a chiarire definitivamente se si sia trattato di un'intossicazione alimentare o di un'altra forma di infezione gastrointestinale. Fino al rilascio del referto ufficiale, la situazione rimane in attesa di conclusioni tecniche, mentre la struttura continua a garantire l'assistenza ai residenti rimasti e ai pazienti ricoverati in condizioni di stabilità o in osservazione.