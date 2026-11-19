L'esperto Francesco Blasi chiarisce i rischi dell'RSV per i pazienti cronici e denuncia le disuguaglianze nell'accesso alla prevenzione vaccinale in Italia.

Il dibattito sulla prevenzione delle infezioni respiratorie in Italia si concentra sempre più sull'efficacia e l'accesso equo alle vaccinazioni, con particolare attenzione al virus respiratorio sinciziale. Il professor Francesco Blasi, direttore della Pneumologia e Fibrosi Cistica del Policlinico di Milano, evidenzia come la strategia attuale basata esclusivamente sull'età risulti inadeguata a proteggere la fascia di popolazione più a rischio. La preoccupazione principale riguarda le persone affette da patologie croniche, per le quali l'accesso al vaccino non è sempre garantito o chiaro.

Dati clinici e impatto del virus RSV negli adulti

Il virus respiratorio sinciziale è comunemente associato alle bronchioliti nei bambini piccoli, ma negli adulti rappresenta una minaccia significativa per la salute respiratoria. Due studi italiani recenti hanno dimostrato che questo virus è responsabile di circa il 7-8% degli accessi ospedalieri per infezioni respiratorie, causando prevalentemente polmoniti. I dati provengono da una ricerca del gruppo guidato da Pierachille Santus, pubblicata nel 2023, e da uno studio più recente condotto al Policlinico di Milano in collaborazione con Humanitas.

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Nello studio del Policlinico di Milano, analizzato presso l'ospedale Sacco, sono stati valutati 717 pazienti giunti al pronto soccorso. L'8,5% di questi pazienti è risultato positivo al virus RSV. Tra i soggetti positivi, il 62,7% presentava insufficienza respiratoria acuta, una frequenza molto simile a quella osservata per l'influenza. La mortalità nei pazienti ricoverati per RSV si attesta intorno all'8%, con oltre il 70% dei casi che ha richiesto cure intensive.

La correlazione con le comorbidità respiratorie e cardiovascolari

La pericolosità dell'infezione da RSV aumenta drasticamente in presenza di altre malattie preesistenti, soprattutto se di natura cardiovascolare o respiratoria. Il professor Blasi sottolinea che i pazienti affetti da BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) o asma hanno un rischio elevato di complicanze gravi. La BPCO, in particolare, è associata a un rischio di polmoniti legate all'influenza che può essere tra le 10 e le 20 volte superiore rispetto a un soggetto sano.

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Anche le bronchiectasie costituiscono una condizione di rischio aggiuntiva, poiché le infezioni respiratorie possono favorire riacutizzazioni della malattia e un peggioramento significativo della funzione polmonare. Queste patologie croniche predispongono generalmente alle infezioni virali e a un decorso più severo. Nonostante l'approvazione dell'Agenzia Europea per i Medicinali per l'uso del vaccino in fasce d'età inferiori, molte persone con queste condizioni faticano a comprendere dove possa essere somministrato e a quale costo.

La criticità del limite di età e la disuguaglianza nell'accesso

Attualmente in Italia l'indicazione vaccinale è fissata sopra i 75 anni, una soglia che il professor Blasi ritiene non corretta dal punto di vista epidemiologico. L'età media dei soggetti che hanno contratto infezioni gravi da RSV negli studi citati era inferiore ai 65 anni. Concentrare la prevenzione solo sui novantenni lascia scoperti adulti di 50 o 60 anni con malattie respiratorie o cardiovascolari esposti a importanti complicanze.

In Europa esistono diversi approcci, con paesi che raccomandano il vaccino per soggetti sopra i 18 anni con comorbidità o per chi non ha problemi di salute sopra i 65 o 75 anni. In Italia, oltre alla questione dell'età, emerge un problema pratico: per molte persone con patologie croniche come asma, BPCO e bronchiectasie, accedere alla vaccinazione significa affrontare una spesa importante. La mancanza di uniformità nell'accesso gratuito al vaccino crea una disparità di protezione, rischiando di non raggiungere coloro che ne avrebbero maggior bisogno. La prevenzione dovrebbe quindi tenere conto principalmente della gravità delle condizioni cliniche e non solo dell'età anagrafica, per garantire benefici concreti al Servizio sanitario nazionale.