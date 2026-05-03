RTI, Mediaset e Mediamond: Netta opposizione all'uso di contenuti per l'addestramento di AI e divieto di data scraping

RTI S.p.A., Mediaset N.V. e Mediamond S.p.A. ribadiscono il divieto di utilizzare i loro contenuti e dati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa e vietano espressamente il data scraping, sottolineando l'importanza della tutela del diritto d'autore e della privacy.

La tutela del diritto d'autore e la protezione dei dati personali sono diventati temi centrali nell'era digitale, soprattutto con l'avvento e la rapida evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.

RTI S.p. A., Mediaset N.V. e Mediamond S.p. A. ribadiscono con forza la loro posizione in merito all'utilizzo dei contenuti e dei dati da loro gestiti. La politica aziendale, chiaramente definita e comunicata, vieta espressamente qualsiasi utilizzo di tali informazioni per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa.

Questa decisione non è dettata da una resistenza al progresso tecnologico, bensì da una profonda consapevolezza della necessità di salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale e la privacy degli individui. L'addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale su dati protetti da copyright, senza il consenso esplicito dei titolari dei diritti, solleva questioni etiche e legali complesse, che le aziende del gruppo Mediaset intendono affrontare con la massima serietà.

La proliferazione di strumenti di intelligenza artificiale capaci di generare contenuti simili a quelli creati da esseri umani rende ancora più urgente la definizione di regole chiare e condivise per garantire un utilizzo responsabile di queste tecnologie. Inoltre, la politica aziendale estende il divieto all'utilizzo di mezzi automatizzati di data scraping.

Il data scraping, ovvero l'estrazione automatica di dati da siti web o altre fonti online, è una pratica che può violare i termini di servizio dei siti web e, in alcuni casi, anche le leggi sulla protezione dei dati. RTI S.p. A., Mediaset N.V. e Mediamond S.p. A. considerano il data scraping una pratica inaccettabile, in quanto può compromettere la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni.

L'utilizzo di bot o altri strumenti automatizzati per raccogliere dati dai loro siti web o piattaforme è severamente proibito. Questa misura è volta a proteggere non solo i propri interessi, ma anche quelli degli utenti e dei partner commerciali. La trasparenza e il rispetto delle normative sulla privacy sono valori fondamentali per il gruppo Mediaset, e l'azienda si impegna a garantire che i dati personali siano trattati in modo sicuro e responsabile.

La continua evoluzione delle tecnologie digitali richiede un costante aggiornamento delle politiche aziendali e delle misure di sicurezza per affrontare le nuove sfide e garantire la protezione dei dati. La sede legale di Mediaset N.V. è situata ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, mentre gli uffici operativi principali si trovano in Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI), in Italia. RTI S.p. A. e Mediamond S.p.

A. operano sotto la supervisione di Mediaset N.V. e condividono gli stessi principi etici e legali in materia di protezione del diritto d'autore e dei dati personali. La partita IVA di RTI S.p. A. è 03976881007. La presente comunicazione ha lo scopo di informare tutti gli utenti, i partner commerciali e i fornitori delle politiche aziendali in materia di utilizzo dei contenuti e dei dati.

La violazione di queste politiche può comportare conseguenze legali, tra cui azioni di risarcimento danni e denunce penali. Il gruppo Mediaset si riserva il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie per proteggere i propri diritti e quelli dei propri utenti. La consapevolezza e il rispetto di queste regole sono essenziali per garantire un ecosistema digitale sicuro e responsabile, in cui l'innovazione tecnologica possa coesistere con la tutela dei diritti fondamentali





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