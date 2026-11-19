Austria, Germania e altri quattro Stati firmano con Kigali per centri di rimpatrio. Dettagli su costi, posti disponibili e impatti giuridici della nuova politica migratoria.

Il 16 novembre, durante un incontro svoltosi a Vienna, sei ministri dell'interno e due capi di governo europei hanno ufficialmente dato il via ai negoziati con il governo del Ruanda per la creazione di nuovi centri di rimpatrio destinati ai migranti irregolari. Questa decisione ha segnato uno storico cambio di paradigma nelle politiche migratorie del continente, come dichiarato dal cancelliere austriaco Christian Stocker e dalla premier danese Mette Frederiksen. L'iniziativa mira a gestire i flussi verso paesi di origine diversi da quelli di transito o residenza precedente, aprendo una nuova fase nelle relazioni diplomatiche tra Europa e Africa.

Negoziazioni e meccanismi operativi del centro

I cinque paesi europei coinvolti in questa operazione sono Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi. Essi hanno avviato dialoghi diretti con Kigali per istituire strutture dove i richiedenti asilo con domande respinte possano attendere l'organizzazione del loro rimpatrio. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha sottolineato che tali centri offrono una prospettiva in situazioni in cui i paesi di provenienza non collaborano o i candidati non cooperano con le autorità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i tempi di attesa e gestire l'espulsione in modo più ordinato rispetto alle attuali procedure nazionali.

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Posizioni dei governi e dettagli finanziari previsti

Il Ruanda, rappresentato dal ministro dell'interno Vincent Biruta, definisce la migrazione una sfida globale che richiede soluzioni collettive e il trattamento dignitoso delle persone. Biruta ha indicato che il paese africano intende offrire una seconda opportunità, permettendo ai migranti di tornare dal Ruanda verso i propri paesi d'origine o di procedere verso paesi terzi. Chi decidesse di restare potrebbe ricevere supporto, inclusa la formazione professionale. La Germania dovrebbe inizialmente mettere a disposizione quaranta posti, partecipando con venti milioni di euro ai costi. Kigali metterà a disposizione qualche centinaio di posti complessivi per i paesi europei.

Impatto giuridico e criticità dell'accordo

Le persone interessate da questa misura sono state identificate da fonti parlamentari tedesche come circa 260mila residenti senza permesso di soggiorno. Di questi, circa il 20 per cento è tenuto a lasciare la Germania con effetto immediato. Il restante 80 per cento non può essere espulso attualmente per problemi di salute o mancanza di collaborazione dei paesi d'origine. I centri per il rimpatrio dovrebbero aggirare questi ostacoli, ma restano irrisolti quesiti sulla durata della detenzione e sulle condizioni dei migranti. Non è ancora chiaro in che misura l'Unione Europea sarà responsabile per le persone all'interno dei centri, né quali sedi saranno competenti per gli appelli contro la reclusione.

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Precedenti storici e contesto internazionale europeo

Un accordo simile fu previsto nel 2022 tra il Ruanda e il Regno Unito, che intendeva inviare i migranti a Kigali prima dell'iter di asilo. Il progetto, finanziato con 715 milioni di sterline, fu bloccato dai giudici della corte suprema britannica e cancellato dal nuovo governo laburista. In Europa, l'Italia ha sperimentato nel 2023 un meccanismo analogo con l'Albania su ordine del governo di Giorgia Meloni. Questa procedura, che prevedeva la presentazione delle domande in Albania da parte dei migranti fermati in mare, è stata bloccata più volte dai giudici italiani per motivi legali e costituzionali.

Non sono ancora state fornite notizie certe sulla somma totale che il Ruanda riceverà per l'implementazione del progetto, nonostante le voci circolassero da settimane. I criteri precisi per selezionare quali migranti con provvedimento di espulsione debbano essere trasferiti nei centri rimangono indefiniti. La mancanza di chiarezza sulle garanzie giuridiche e sulla durata effettiva del soggiorno nei centri rappresenta l'ostacolo principale per l'attuazione concreta dell'accordo tra Kigali e i cinque stati membri dell'Unione Europea.