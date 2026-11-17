Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi annunciano un partenariato con il Ruanda per centri di rimpatrio. Dettagli sul progetto pilota.

Il 16 novembre 2026, a Vienna, si è tenuta una conferenza stampa di alto livello dedicata a una nuova politica migratoria europea. Hanno partecipato il cancelliere austriaco Christian Stocker, la premier danese Mette Frederiksen, il ministro degli esteri olandese Tom Berendsen, il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, il ministro dell'interno austriaco Gerhard Karner, il ministro greco per la migrazione e l'asilo Athanasios Plevris, il ministro danese per l'immigrazione e l'integrazione Morten Bodskov e il ministro dell'interno ruandese Vincent Biruta. Il gruppo ha annunciato un partenariato con il Ruanda per gestire i rimpatri.

Piano deportazioni e centri di rimpatrio

La misura chiave prevede che le persone straniere irregolari, espulse da un paese dell'Unione ma non rimpatriabili per mancanza di accordi con i paesi di origine, saranno trasferite con la forza in Ruanda. I dettagli dell'operazione e i negoziati in corso rimangono riservati, ma il progetto mira a iniziare le deportazioni il prossimo anno. Il centro ruandese funzionerà inizialmente come un progetto pilota con una capienza di circa cento persone, distribuite in misura di una ventina per ciascun paese partecipante.

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Posizioni dei governi europei

Christian Stocker ha definito il progetto un "cambio di paradigma storico", una posizione condivisa da Mette Frederiksen. La premier danese ha sottolineato che la maggior parte dei paesi europei sostiene una politica migratoria più restrittiva, con l'obiettivo di eliminare gli incentivi alla migrazione illegale. Le autorità europee sosterranno l'intero costo del trasferimento e della permanenza dei migranti in Ruanda, mentre non è ancora chiaro cosa otterrà Kigali in cambio.

Condizioni per i trasferiti

Vincent Biruta ha dichiarato che chi arriverà in Ruanda potrà scegliere se rimanere con un permesso di soggiorno, tornare nel proprio paese d'origine o trasferirsi altrove. Il centro non sarà un centro di detenzione; le persone trasferite potranno circolare liberamente nel territorio ruandese. Il piano riguarderà adulti con provvedimento di rimpatrio esecutivo, escludendo i minori dalla prima fase. Biruta ha ricordato l'esperienza con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni nei trasferimenti forzati dalla Libia.

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Dubbi su diritti umani e costi

Human rights watch ha definito il progetto problematico, citando le violazioni documentate in Ruanda sotto Paul Kagame, tra cui repressione del dissenso e arresti arbitrari. Il trasferimento in un paese terzo potrebbe esporre le persone al rischio di essere rimandate in luoghi pericolosi, senza controllo europeo efficace. Il regolamento dell'Unione prevede accordi solo con paesi che rispettano gli standard internazionali sui diritti.

Prossimi accordi e finanziamenti

Il governo ruandese firmerà la prossima settimana un accordo di partenariato con la Danimarca sulla cooperazione in materia di migrazione. I rappresentanti non hanno fornito stime sui costi di costruzione, benché si ipotizzi l'uso di un edificio ristrutturato per un progetto simile del Regno Unito. La critica principale riguarda la violenza derivante dallo sradicare le persone dalla vita costruita in Europa verso un paese senza legami familiari o prospettive concrete.