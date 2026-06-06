Rubata la lapide della tomba di Gigi Proietti: Ama denuncia l'accaduto

Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno, ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba dell'attore Gigi Proietti, morto il 2 novembre 2020 all'età di 80 anni. L'azienda che gestisce il cimitero monumentale del Verano, Ama S.p.A., ha denunciato l'accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell'ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. L'azienda assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 giugno, ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba dell'attore Gigi Proietti , morto il 2 novembre 2020 all'età di 80 anni.

L'azienda che gestisce il cimitero monumentale del Verano, Ama S.p. A., ha denunciato l'accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell'ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. L'azienda assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili





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