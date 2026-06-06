Rubata la lapide di Gigi Proietti al Verano: falso allarme, era stata rimossa per aggiungere il nome della moglie

Un giallo si è risolto in modo inaspettato al cimitero monumentale del Verano di Roma. Sabato 6 giugno, un operatore dell'Ama, l'azienda capitolina dei rifiuti, durante il consueto giro di controllo, si è fermato davanti alla tomba di Gigi Proietti, morto a novembre 2020, e si è accorto che la lapide non c'era più. L'allarme è scattato immediatamente e le autorità competenti sono state informate. Tuttavia, il mistero è stato risolto con una spiegazione molto semplice: la lapide era stata rimossa dall'agenzia di pompe funebri su richiesta della famiglia per aggiungere il nome della moglie dell'attore. Non ci sono stati atti vandalici o furti.

Un giallo si è risolto in modo inaspettato al cimitero monumentale del Verano di Roma. Sabato 6 giugno, un operatore dell'Ama, l'azienda capitolina dei rifiuti, durante il consueto giro di controllo, si è fermato davanti alla tomba di Gigi Proietti , morto a novembre 2020, e si è accorto che la lapide non c'era più.

L'allarme è scattato immediatamente e le autorità competenti sono state informate. Tuttavia, il mistero è stato risolto con una spiegazione molto semplice: la lapide era stata rimossa dall'agenzia di pompe funebri su richiesta della famiglia per aggiungere il nome della moglie dell'attore. Non ci sono stati atti vandalici o furti





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