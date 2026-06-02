Rubio conferma la continuità della politica USA su Taiwan

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito durante un'audizione al Senato che la politica degli Stati Uniti su Taiwan non è cambiata e che Washington vuole preservare lo status quo, cercando di rassicurare gli alleati dopo il vertice Trump-Xi.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha testimoniato martedì davanti alla Commissione Esteri del Senato a Washington, nell'ambito di un'audizione sul bilancio del Dipartimento di Stato per l'anno fiscale 2027, rispondendo a domande sulle relazioni con la Cina e la questione di Taiwan .

Rubio ha dichiarato con chiarezza che la politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan non è cambiata e che l'obiettivo rimane il mantenimento dello status quo. Le sue affermazioni sono arrivate dopo che il vertice tra il Presidente Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping a Pechino aveva suscitato timori a Taipei riguardo all'impegno statunitense a sostenere l'isola democratica.

Il Segretario di Stato ha sottolineato che si tratta di una relazione delicata da bilanciare, ma ha ribadito che Washington continua a sostenere il principio del mantenimento dello status quo, senza modifiche alla sua posizione ufficiale. L'udienza ha offerto a Rubio l'occasione anche per delineare le priorità del dipartimento nella proposta di bilancio, evidenziando la necessità di risorse adeguate per mantenere la leadership diplomatica americana in un contesto globale sempre più complesso.

Tra gli elementi discussi vi sono le sfide poste dalla Cina, la sicurezza nell' Indo-Pacifico e il sostegno agli alleati tradizionali. Il messaggio complessivo è quello di una coerenza strategica, nonostante le pressioni diplomatiche e l'evoluzione dello scenario geopolitico. La presenza di Rubio al Congresso ha permesso di chiarire che l'amministrazione Trump intende proseguire con l'approccio tradizionale, evitando improvvisi cambi di rotta che potrebbero destabilizzare la regione.

La situazione di Taiwan rimane un punto cardinale nelle relazioni tra Washington e Pechino, e le rassicurazioni del Segretario mirano a ristabilire la fiducia degli alleati e dei partner regionali. L'audizione si è svolta in un clima di attenzione particolare da parte dei senatori, molti dei quali hanno chiesto ragguagli sul modo in cui gli Stati Uniti intendono contrastare l'influenza cinese senza provocare escalation militari.

Rubio ha evitato di entrare in dettagli operativi, ma ha ribadito l'impegno a fornire a Taiwan i mezzi necessari per la sua autodifesa, nel rispetto degli accordi vigenti. Il tutto avviene in un momento in cui la comunità internazionale osserva con attenzione l'evoluzione dei rapporti tra le due superpotenze, consapevole che ogni segnale può avere ripercussioni durature.

Le dichiarazioni di Rubio, quindi, rappresentano un tentativo di gestire le aspettative e di mantenere una linea diplomatica equilibrata, facendo emergere la continuità della politica estera americana rispetto a questioni sensibili come quella taiwanese, nonostante i recenti sviluppi nei vertici bilaterali. La stampa internazionale ha dato ampio risalto alle parole del Segretario, interpretandole come un segnale di stabilità in un'area potenzialmente esplosiva.

Il contesto del bilancio 2027 ha fornito il pretesto per una discussione più ampia sulle risorse necessarie per sostenere gli interessi americani all'estero, con particolare riferimento alla capacità di proiezione di potenza e alla difesa degli alleati nell' Indo-Pacifico. L'approccio dell'amministrazione Trump sembra voler coniugare pragmatismo e fermezza, evitando di riconoscere formalmente Taiwan come Stato ma garantendone la sicurezza di fatto.

Rubio ha anche accennato alla necessità di modernizzare gli strumenti della diplomazia statunitense, investendo in tecnologie all'avanguardia per contrastare la disinformazione e le azioni ibride. In sintesi, l'audizione ha confermato la centralità della questione taiwanese nell'agenda geopolitica degli Stati Uniti e la volontà di mantenere un approccio coerente, nonostante le voci di possibili cambiamenti dopo l'incontro Trump-Xi.

Il tutto mentre il Congresso esamina il budget per il Dipartimento di Stato, che propone un aumento degli stanziamenti per le iniziative di sicurezza regionale. L'esito finale dell'audizione è stato la rassicurazione generale sul fatto che l'impegno americano a preservare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan rimane invariato, una posizione che mira a evitare malintesi sia a Taipei che a Pechino.

Le prossime settimane diranno se questa presa di posizione basterà a stemperare le tensioni o se invece la Cina continuerà a testare la determinazione degli Stati Uniti





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