Il Segretario di Stato Marco Rubio incontra il ministro Oliver Blanco per discutere le riforme istituzionali necessarie per future elezioni libere in Venezuela.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il suo omologo venezuelano, Oliver Blanco, presso il Dipartimento di Stato a Washington il 2 novembre 2026. I due funzionari di alto livello hanno esaminato i progressi nelle trattative di riconciliazione guidate dal Venezuela, concentrandosi specificamente sulle riforme istituzionali fondamentali per stabilire le basi di future elezioni libere, eque e credibili nel paese sudamericano.

Negoziati elettorali e infrastruttura

Secondo un comunicato ufficiale del Dipartimento di Stato, la conversazione tra Rubio e Blanco ha toccato temi cruciali riguardanti la struttura politica venezuelana. Le parti hanno discusso dei passi avanti compiuti nei colloqui di riconciliazione, con l'obiettivo dichiarato di garantire integrità al processo elettorale futuro. Questa discussione si inserisce in un contesto diplomatico complesso che mira a stabilizzare la regione attraverso meccanismi di governance condivisi.

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Critiche americane al sistema attuale

La posizione degli Stati Uniti sul sistema vigente è stata delineata chiaramente da Rubio nella settimana precedente all'incontro. Il Segretario di Stato ha affermato esplicitamente che l'infrastruttura elettorale attualmente esistente in Venezuela è stata progettata per manipolare i risultati delle votazioni. Di conseguenza, Rubio ha sostenuto che tale sistema deve essere sostituito rapidamente prima che qualsiasi elezione possa essere considerata valida e legittima dalla comunità internazionale.

Contesto geopolitico e leadership

La situazione politica venezolana è cambiata drasticamente dopo l'inizio di gennaio, quando il presidente Donald Trump ordinò un raid militare statunitense in territorio nazionale. Quest'operazione portò alla cattura dell'ex leader Nicolás Maduro e di sua moglie, che furono successivamente trasferiti a New York per affrontare un processo giudiziario. Da allora, l'amministrazione Trump ha espresso sostegno pubblico verso Delcy Rodríguez, ex vicepresidente di Maduro, ora presidente ad interim del paese sotto supervisione americana.

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Posizioni dell'opposizione e accordi energetici

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha dichiarato la scorsa settimana che Washington ha suggerito ufficialmente al paese di indire elezioni presidenziali nel corso del prossimo anno. L'amministrazione Trump sostiene i negoziati tra il governo di Rodríguez e vari gruppi dell'opposizione, esclusa la formazione Vente Venezuela guidata da Machado. Parallelamente, il governo ad interim di Rodríguez ha firmato accordi con diverse aziende interessate al settore petrolifero e del gas, ottenendo il supporto attivo di Washington per attirare investimenti esteri e aumentare la produzione energetica.

Incontri paralleli e tensioni internazionali

Oltre al colloquio con Rubio, il ministro Blanco ha incontrato anche il capo del Tesoro statunitense Scott Bessent lo stesso giorno. Durante questo incontro, sono stati discussi dettagli specifici su come potenziare la produzione di energia e facilitare flussi di investimento nel settore energetico venezuelano. Nonostante questi sviluppi economici e politici, l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato nell'intervento americano di gennaio come violazione del diritto internazionale, mentre gli attivisti per i diritti umani criticano l'approccio imperiale percepito nell'interesse per il petrolio venezolano.