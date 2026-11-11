Rubio e Wang Yi discutono di stabilità strategica e summit trilaterale

Marco Rubio e Wang Yi concordano l'importanza dei colloqui di alto livello per pace e denuclearizzazione, incluso un potenziale vertice con la Russia.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri cinese Wang Yi hanno stabilito mercoledì una linea comune cruciale durante una conversazione telefonica che ha toccato temi di alta geopolitica, confermando l'importanza fondamentale dei colloqui diretti tra i leader mondiali. Le due parti hanno sottolineato la necessità di avanzare verso obiettivi strategici quali la pace globale e la denuclearizzazione, aprendo la strada a potenziali discussioni in sede trilaterale che coinvolgerebbero la Russia. Questa intesa rappresenta un segnale di distensione dopo mesi di tensioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze.

Dettagli sul colloquio diplomatico e incontri in programma

La comunicazione tra Rubio e Wang Yi è stata guidata dalla preparazione di due importanti eventi internazionali che si svolgeranno nelle prossime settimane. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atteso in Cina per partecipare al summit APEC, un appuntamento che costituirà la prossima tappa del suo agenda diplomatica. Parallelamente, il presidente cinese Xi Jinping si recherà in Florida per prendere parte al vertice del G20, programmato per il mese di novembre, creando un contesto favorevole a un ulteriore dialogo faccia a faccia.

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Il Dipartimento di Stato ha precisato che i due ministri hanno ricordato con forza l'impegno dei loro leader verso un rapporto costruttivo fondato sulla stabilità strategica. Tale relazione deve essere basata su principi rigidi di rispetto reciproco, equità e reciprocità nelle azioni diplomatiche. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare errori di calcolo che potrebbero destabilizzare l'equilibrio internazionale, mantenendo un canale aperto e funzionale nonostante le profonde divergenze ideologiche e politiche che separano Washington e Pechino.

Visioni divergenti su denuclearizzazione e summit con la Russia

Un punto centrale del dissenso emerso dal colloquio riguarda la questione della denuclearizzazione e la possibilità di organizzare un vertice trilaterale tra Stati Uniti, Cina e Russia. La versione ufficiale rilasciata dal Dipartimento di Stato americano evidenzia che i leader hanno concordato sull'importanza di dialoghi significativi per promuovere tali obiettivi, anche in occasione di un potenziale incontro a tre. Questa posizione trova conferma nelle recenti dichiarazioni di Trump, che ha espresso apertura a discussionsi sul controllo degli armamenti nucleari insieme a Xi e al presidente russo Vladimir Putin.

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Tuttavia, la lettura cinese della stessa telefonata, fornita dal Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese, non menziona affatto le conversazioni sulla denuclearizzazione né i summit trilaterali con la Russia. Pechino ha storicamente dichiarato che la propria forza nucleare non è paragonabile a quella di USA e Russia, rifiutando categoricamente qualsiasi proposta di negoziati trilaterali sul disarmo come non equa e irrealistica. Questa discrepanza nelle narrazioni ufficiali sottolinea la complessità nel raggiungere un consenso comune su temi così sensibili e strategici.

Impatto sulle relazioni bilaterali e prossimi passi economici

Nonostante le divergenze sulle armi nucleari, la stabilità attuale nelle relazioni cino-americane è stata definita da Wang Yi come una scelta razionale dettata dagli interessi comuni e rispettivi delle due nazioni. L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha descritto la chiamata come positiva e costruttiva, esprimendo la volontà di Pechino di rafforzare la comunicazione con Washington. Questi incontri recenti tra Trump e Xi hanno contribuito a stabilizzare i rapporti, ma non hanno ancora risolto le profonde differenze strategiche che separano i due paesi rivali a livello globale.

Sul fronte economico, il mese di settembre ha visto un accordo per prolungare di due mesi la tregua commerciale, originariamente destinata a scadere a novembre. Tuttavia, questioni irrisolte come i dazi doganali, gli acquisti cinesi di beni americani, le esportazioni di terre rare e le restrizioni tecnologiche continuano a creare attriti. Il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha annunciato che le due parti avvieranno un nuovo dialogo sull'intelligenza artificiale, ma ha avvertito di non nutrire illusioni sulle loro differenze mentre competono per la supremazia tecnologica globale, un settore che rimane cruciale per il futuro delle relazioni internazionali.