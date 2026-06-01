Rubio in contatto con Aoun e Netanyahu per la crisi Libano-Israele

Il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha parlato con i leader libanese e israeliano proponendo un cessate il fuoco graduale: Hezbollah fermi gli attacchi in cambio di nessuna escalation israeliana a Beirut. Ma il Parlamento libanese chiede che Israele smetta per primo di sparare.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto colloqui telefonici sia con il presidente libanese Joseph Aoun che con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riguardo ai negoziati diplomatici in corso tra Israele e Libano .

Lo ha riferito domenica un funzionario statunitense, che ha fornito dettagli sulle proposte avanzate da Washington per ridurre la tensione nella regione. Secondo il funzionario, gli Stati Uniti hanno suggerito un primo passo concreto: Hezbollah dovrebbe cessare tutti gli attacchi contro Israele e, in cambio, Israele si impegnerebbe a non intensificare le operazioni militari a Beirut. Questa iniziativa mira a creare uno spazio per un dialogo più ampio e per una potenziale tregua duratura.

Il presidente Aoun avrebbe accolto favorevolmente la proposta americana, cercando di promuoverla all'interno del panorama politico libanese. Tuttavia, il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, ha posto una condizione preliminare, chiedendo che Israele smetta per primo di sparare. Questa posizione riflette le complesse dinamiche interne del Libano, dove Hezbollah e i suoi alleati esercitano una forte influenza.

Berri, figura chiave nel mediare tra le fazioni, ha sottolineato la necessità che Israele compia il primo gesto di de-escalation, invertendo di fatto l'ordine proposto dagli Stati Uniti. Le discussioni diplomatiche avvengono in un contesto di crescenti violenze lungo il confine israelo-libanese. Negli ultimi giorni, si sono registrati scambi di fuoco e raid aerei che hanno causato vittime e danni materiali, come testimoniato dalle immagini dei soccorsi nella periferia sud di Beirut.

La comunità internazionale segue con preoccupazione l'evolversi della situazione, mentre gli sforzi di mediazione si intensificano. La proposta americana rappresenta un tentativo di rompere il ciclo di violenza, ma le divergenze sulle condizioni iniziali rimangono un ostacolo significativo. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se le parti riusciranno a trovare un'intesa che eviti un conflitto più ampio





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