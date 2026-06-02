Rubio: l'amministrazione Trump non vuole forzare il rimpatrio degli afghani in Qatar

Il Segretario di Stato Marco Rubio, durante un'audizione al Senato sulla richiesta di bilancio FY2027, ha dichiarato che gli Stati Uniti non costringeranno gli afghani bloccati in Qatar a tornare in Afghanistan e stanno cercando Paesi terzi per il loro reinsediamento. Più di 1.100 ex collaboratori statunitensi sono in attesa da oltre un anno dopo il blocco del programma di reinsediamento deciso dall'amministrazione Trump.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito martedì davanti alla Commissione Relazioni Estere del Senato degli Stati Uniti, a Capitol Hill a Washington, riguardo alla richiesta di bilancio per l'anno fiscale 2027 del Dipartimento di Stato, nell'ambito dell'amministrazione del Presidente Donald Trump.

Durante l'audizione, Rubio ha affrontato la questione degli afghani attualmente bloccati in Qatar, precisando che l'amministrazione Trump non intende forzare il loro rimpatrio in Afghanistan. Ha dichiarato di aver avuto colloqui con almeno cinque Paesi che si sono detti disponibili ad accogliere questi rifugiati. Il gruppo, composto da oltre 1.100 persone, tra cui ex interpreti e collaboratori delle forze armate statunitensi, risiede dal almeno l'inizio dello scorso anno nella ex base dell'esercito americano Camp As Sayliyah (CAS) in Qatar.

Il loro status è rimasto in sospeso dopo che l'amministrazione Trump ha interrotto il programma di reinsediamento per gli afghani che temono rappresaglie da parte delle autorità talebane a causa dei loro legami con gli Stati Uniti. La decisione di bloccare i reinsediamenti aveva suscitato preoccupazioni tra i sostenitori dei diritti umani e i veterani militari, i quali temono per la sicurezza di coloro che hanno aiutato durante il conflitto.

Rubio, pur confermando la posizione dell'amministrazione di non voler forzare i rimpatri, non ha fornito dettagli precisi su eventuali tempistiche o piani concreti per il reinsediamento nei Paesi terzi. Ha invece sottolineato che gli Stati Uniti continuano a lavorare con i partner internazionali per trovare una soluzione duratura che garantisca la sicurezza dei rifugiati e rispetti gli impegni internazionali.

L'udienza si è svolta in un contesto politico più ampio, caratterizzato da tensioni tra l'esecutivo e il Congresso su diverse questioni di politica estera e di bilancio. La richiesta di bilancio per il Dipartimento di Stato per il FY2027, presentata dall'amministrazione Trump, riflette le priorità dell'agenda estera, tra cui il rafforzamento delle alleanze tradizionali, la concorrenza strategica con la Cina e la gestione delle conseguenze del ritiro dall'Afghanistan.

I legislatori, specialmente quelli del partito di opposizione, hanno chiesto chiarimenti su vari punti, inclusa proprio la questione afghana, evidenziando le critiche alla gestione del reinsediamento. La storia dei rifugiati afghani in Qatar risale al caotico ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan nell'agosto 2021, quando migliaia di persone furono evacuate e successivamente ospitate in Paesi terzi in attesa di essere reinsediate.

Molti di loro avevano lavorato per il governo afghano presieduto dagli Stati Uniti o per le forze della coalizione internazionale, rendendoli bersagli potenziali dei talebani. Il campo As Sayliyah, una ex base militare, è diventato un centro di accoglienza temporaneo, ma la situazione si è protratta a causa degli ostacoli burocratici e dei cambiamenti nelle politiche di immigrazione degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump.

Le dichiarazioni di Rubio segnano un leggero spostamento retorico rispetto alla posizione iniziale di blocco totale, ma rimangono ambigue sul futuro immediato. Gli analisti politici notano che la questione afghana continua a rappresentare un test per l'impegno degli Stati Uniti verso i suoi partner locali e per la sua credibilità internazionale.

Il fatto che Rubio abbia menzionato colloqui con cinque Paesi suggerisce che ci sono canali diplomatici attivi, anche se non è chiaro se questi Paesi siano disposti ad accettare un numero significativo di rifugiati o a fornire loro status permanenti. La comunità internazionale, inclusi gli alleati della NATO e le organizzazioni umanitarie, ha più volte sollecitato gli Stati Uniti a onorare il proprio debito morale verso gli afghani che hanno rischiato la vita per sostenere le missioni internazionali.

Il ritardo nel reinsediamento non solo compromette la sicurezza di queste persone, ma invia un messaggio negativo a potenziali collaboratori futuri in altre aree di conflitto. Inoltre, la situazione pone un peso specifico sui Paesi vicini come Pakistan e Iran, che ospitano già milioni di rifugiati afghani e temono un ulteriore afflusso.

L'udienza di martedì ha anche toccato altri temi della politica estera americana, tra cui la guerra in Ucraina, le relazioni con Israele e la crescente influenza della Cina nel Medio Oriente. Tuttavia, la domanda dei senatori si è concentrata in modo significativo sulle questioni relative al personale diplomatico e alla sicurezza nazionale, con particolare attenzione alla gestione del confine meridionale e alla riforma dell'immigrazione.

Rubio ha difeso la bilancio proposto, affermando che le risorse richieste sono essenziali per mantenere la leadership americana nel mondo e proteggere gli interessi nazionali. In conclusione, le testimonianze di Rubio al Congresso rivelano una complessa interazione tra considerazioni umanitarie, calcoli politici e vincoli di bilancio. Sebbene l'amministrazione abbia escluso il rimpatrio forzato degli afghani in Qatar, la lentezza dei progressi verso una soluzione permanente continua a suscitare preoccupazioni.

Questa vicenda rimane emblematica delle sfide che gli Stati Uniti devono affrontare nel gestire le conseguenze a lungo termine delle decisioni di politica estera e nel bilanciare gli obblighi morali con le priorità nazionali. Il prosieguo dei colloqui internazionali e le eventuali decisioni del Congresso sui finanziamenti potrebbero determinare l'esito finale per migliaia di persone in attesa di una nuova vita





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