Rubio propone piano per la 'graduale de-escalation' tra Israele e Libano

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato sia il Presidente libanese Joseph Aoun che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere delle trattative diplomatiche tra Israele e Libano. Rubio ha proposto un piano per una 'graduale de-escalation' che prevede la sospensione degli attacchi di Hezbollah contro Israele e, in cambio, la rinuncia di Israele ad ulteriori azioni militari a Beirut. Tuttavia, il Presidente del Parlamento libanese Nabih Berri ha posto l'onere su Israele di smettere di 'sparare per primo'.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato sia il Presidente libanese Joseph Aoun che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere delle trattative diplomatiche tra Israele e Libano.

Rubio ha proposto un piano per una 'graduale de-escalation' che prevede la sospensione degli attacchi di Hezbollah contro Israele e, in cambio, la rinuncia di Israele ad ulteriori azioni militari a Beirut. Il Presidente Aoun ha cercato di avanzare questa proposta e di raggiungere un accordo, ma il Presidente del Parlamento libanese Nabih Berri ha posto l'onere su Israele di smettere di 'sparare per primo'.

Nel frattempo, Netanyahu ha ordinato alle truppe israeliane di avanzare ulteriormente in Libano nella battaglia contro Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco annunciato sei settimane fa. In una recente avanzata, le truppe israeliane hanno conquistato il castello di Beaufort, risalente a 900 anni fa, e una cresta strategica nel sud del Libano.

Tuttavia, gli Stati Uniti non si aspettano che Israele assorba i continui attacchi di Hezbollah contro i suoi civili





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