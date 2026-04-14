Ruby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale: denuncia alla polizia e reazioni contrastanti

L'attrice Ruby Rose ha accusato la cantante Katy Perry di aggressione sessuale, presentando denuncia alla polizia. L'episodio, secondo Rose, sarebbe avvenuto quasi vent'anni fa. La reazione di Perry alle accuse, che nega ogni coinvolgimento, ha scatenato un dibattito acceso sui social media.

La reazione apparentemente leggera di Katy Perry all'esibizione di Justin Bieber al Coachella , dove la popstar era presente con il suo compagno, l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, ha innescato una serie di eventi che hanno portato alla riemersione di una delicata vicenda. Ruby Rose , attrice e modella australiana, ha infatti ripreso ad accusare Katy Perry di aggressione sessuale , un episodio che, secondo le sue dichiarazioni, sarebbe avvenuto quasi vent'anni fa. Rose ha annunciato di aver presentato denuncia alla polizia in merito a questi fatti. L'intera vicenda è stata innescata da un post innocuo pubblicato su Threads dalla testata Complex, riguardante il commento di Perry al concerto di Bieber. In risposta, Rose ha condiviso un commento sulla piattaforma, descrivendo l'episodio di presunta aggressione. Successivamente, di fronte alle numerose domande degli utenti, ha fornito dettagli specifici sull'accaduto.

Rose ha raccontato di come, secondo la sua versione, l'incidente si sia verificato in un nightclub di Melbourne, il Spice Market. Ha descritto l'atto di aggressione, sottolineando la sua giovane età all'epoca e i lunghi anni trascorsi prima di rendere pubblica la sua testimonianza. Ha spiegato che, a suo dire, l'aggressore, ovvero Katy Perry, le avrebbe strofinato la vagina sul viso, un gesto che l'avrebbe sconvolta a tal punto da vomitare. Inizialmente, l'attrice aveva minimizzato l'accaduto, trasformandolo in una sorta di aneddoto divertente, a causa della difficoltà di gestire l'impatto emotivo dell'esperienza. Inoltre, ha sottolineato come la popstar, dopo l'episodio, l'avesse aiutata a ottenere il visto per gli Stati Uniti, motivo per cui aveva mantenuto il silenzio per molto tempo. In un primo momento, Rose aveva escluso la possibilità di intraprendere azioni legali, spiegando di non temere cause legali da parte di Perry, vista la veridicità dei fatti e la presenza di testimoni. Tuttavia, successivamente, in un'altra dichiarazione su Threads, ha annunciato di aver formalizzato la denuncia, spiegando di non poter più fornire ulteriori dettagli pubblici sull'accaduto, né sui soggetti coinvolti, a causa delle implicazioni legali.

L'annuncio della denuncia è giunto in un momento delicato, dopo che un portavoce di Katy Perry ha rilasciato una dichiarazione a Variety, negando categoricamente le accuse di Ruby Rose. Il portavoce ha definito le affermazioni dell'attrice come false, pericolose e sconsiderate menzogne, sottolineando inoltre la presunta tendenza di Rose a formulare accuse pubbliche gravi sui social media contro diverse persone, accuse che sarebbero state ripetutamente smentite dai diretti interessati. La posizione di Perry, espressa tramite il suo portavoce, suggerisce una reazione decisa alle accuse, indicando la volontà di difendere la propria reputazione. L'intera vicenda solleva importanti interrogativi sulla gestione del trauma, sulla difficoltà di denunciare abusi e sulla necessità di proteggere la reputazione di entrambe le parti coinvolte, in attesa degli sviluppi delle indagini. L'impatto di questa situazione sulla percezione pubblica di entrambe le artiste è notevole, con i fan e i media che attendono con ansia i prossimi sviluppi.





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