Ruchira Ranasingha bloccata nelle Isole Cook: il dramma della donna intrappolata

Ruchira Ranasingha è intrappolata da anni nelle Isole Cook dopo un errore burocratico in Nuova Zelanda. La famiglia disperata cerca il rimpatrio.

Ruchira Ranasingha, una cinquantenne dello Sri Lanka, si trova attualmente bloccata nelle Isole Cook dal dicembre 2022. La donna ha perso ogni permesso legale di soggiorno a causa di una serie di errori burocratici e rifiuti di visti che le impediscono di tornare nel suo paese natale. Nonostante la disponibilità a essere accompagnata o persino legata per garantire il rientro, le autorità neozelandesi e australiane continuano a negarle l'accesso.

La trappola delle Isole Cook

L'odissea di Ranasingha inizia nel 2018 quando lascia lo Sri Lanka per chiudere la sua piccola fabbrica di magliette e trasferirsi a Hong Kong come collaboratrice domestica. Rimasta vedova circa sette anni fa e schiacciata dai debiti, nel dicembre 2022 tenta di raggiungere la Nuova Zelanda con un visto turistico di due mesi. Alla scadenza del permesso, presenta domanda di asilo politico per proteggersi dai creditori e ottiene un visto temporaneo di lavoro.

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Tuttavia, quando il ristorante che la impiega propone uno sponsor per un permesso a lungo termine, la pratica viene respinta. La legge neozelandese impedisce infatti a chi ha fatto richiesta d'asilo di richiedere altri tipi di visto dal paese. Le autorità suggeriscono quindi di uscire temporaneamente dal territorio nazionale per poter richiedere il visto lavorativo dall'estero.

Errori burocratici e perdita dei diritti

Su questa indicazione, Ranasingha vola nelle vicine Isole Cook, ma l'esito è devastante. La nuova richiesta viene rifiutata e, avendo lasciato la Nuova Zelanda, perde automaticamente anche il visto legato alla protezione internazionale. Da quel momento, le autorità di Wellington decidono di non concederle mai più alcun permesso di ingresso. L'arcipelago è collegato direttamente solo con pochi aeroporti internazionali, rendendo ogni rotta di rientro verso lo Sri Lanka complessa.

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Ogni viaggio richiede uno scalo o un'autorizzazione di transito che le viene regolarmente negata. Sia la Nuova Zelanda sia l'Australia hanno respinto a più riprese le sue richieste di visto di transito. Ben tre volte le autorità neozelandesi e quattro quelle australiane hanno bocciato le domande, temendo che la donna, una volta messo piede nel loro territorio, possa nuovamente richiedere l'asilo politico anziché proseguire il viaggio.

Il prezzo umano del blocco migratorio

Per percorrere rotte alternative come le Hawaii o Tahiti, le vengono richiesti i dati biometrici. Questi ultimi possono essere registrati soltanto di persona presentandosi in Nuova Zelanda, dove però le è vietato l'ingresso. Ho speso una fortuna in biglietti e per quasi quattro anni non ho fatto altro che richiedere un visto dietro l'altro senza mai ottenere nulla, si sfoga la donna in lacrime.

Anche la sua ultima domanda, corredata dalle prove sulle condizioni di salute della madre e sulle imminenti nozze del figlio, è stata respinta. A rendere la situazione ancora più angosciante sono gli impegni familiari a cui non può assistere. Il suo unico figlio si sposa a novembre e desidero con tutta me stessa essere presente al suo matrimonio. Mia madre è talmente in ansia per la mia situazione che entra ed esce continuamente dall'ospedale.

Condizioni di vita e speranza nel rientro

Nonostante sia una ospite involontaria in un luogo noto per le sue spiagge tropicali e i vulcani, la donna si definisce fortunata per la generosità degli abitanti del posto. Un hotel le ha concesso un alloggio gratuito nel settore del personale e i residenti le forniscono cibo e abiti. Uno dei direttori della struttura le ha regalato una macchina da cucire con cui riesce a guadagnare qualcosa.

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Mia madre mi dice sempre che devo aver fatto qualcosa di buono per trovarmi in un posto dove le persone sono così gentili con me, ammette la donna. Tuttavia, il senso di prigionia sta logorando la sua salute psicofisica. Ho paura che possa succedermi qualcosa. Il fratello, parlando con la BBC Sinhala, esprime forte preoccupazione per le sue condizioni mentali, rivelando che la sorella gli ha confidato disperata: Se non sono disposti a riportarmi a casa viva, spero che almeno rimpatriino il mio corpo.

Reazioni istituzionali e consulenza legale

Secondo l'avvocato neozelandese esperto in immigrazione Alastair McClymont, la donna è stata vittima di consigli pessimi forniti da consulenti improvvisati che operano a pagamento senza spiegare i reali rischi burocratici. Dal canto suo, Immigration New Zealand ha confermato che le domande di transito sono state rifiutate in quanto non è stato riscontrato un reale intento di solo transito.

Un portavoce governativo ha chiarito che l'eventuale scorta o l'uso delle manette non impedirebbe per legge alla persona di presentare una nuova richiesta d'asilo durante lo scalo. La famiglia ha tentato di smuovere le istituzioni in madrepatria. Il Ministero degli Esteri dello Sri Lanka ha dichiarato di essere al lavoro tramite l'Alto Commissariato a Wellington e in contatto con le autorità neozelandesi per facilitare il suo rientro.

Al momento Ruchira Ranasingha rimane ancora bloccata sull'isola senza una via d'uscita certa. La situazione rappresenta un caso emblematico delle complessità legali che coinvolgono i richiedenti asilo e le restrizioni ai visti di transito regionali. La comunità internazionale segue con attenzione l'evolversi della vicenda, sperando in una soluzione umanitaria che permetta alla donna di riunirsi alla sua famiglia.