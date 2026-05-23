Rudy Zerbi: Le nozze con Grace Raccah, la prima volta che si fa avanti dichiarando di essere innamorato

Rudy Zerbi, noto per la sua partecipazione a 'Amici' e il suo lavoro come produttore musicale, ha confessato di avere le farfalle nello stomaco quando ha sposato Grace Raccah. Nonostante il piccolo ritardo, Rudy è felicísimo e desidera che tutti lo sappiano. La storia d'amore sempre stata nascosta ha visto l'insegnante della scuola di Amici e i due innamorati essere riusciti a superare le barriere familiari e costruire un rapporto solido, seppur privato, fin quando i riflettori non gli hanno aperto le braccia. La cerimonia,etta e civile, ha visto Zerbi indietre la kippah e il tallit e ha rotto il bicchiere dopo il momento più intenso dell'evento. Finalmente, dopo aver tenuto segreto l'amore, Rudy Zerbi dà fastidio e si diverte a condividerla con tutti.

Rudy Zerbi , famosa presenza a 'Amici' e produttore musicale, è stato sposato poche settimane dopo aver confessato di aver innamorato di Grace Raccah , la sua compagna di molti anni.

Il matrimonio, celebrato secondo la tradizione ebraica, è stato un'esperienza intensa e emozionante per Rudy, che ha tenuto nascosto la relazione fino a questo momento. Zerbi, emozionato e imbarazzato, ha poi svelato la sua felicità e il desiderio di condividere la gioia con tutti. La coppia ha scelto di nascondere la loro relazione per non fare scalpore e per concedersi un tempo privato per costruire un'intimità profonda.

Il loro amore è cresciuto lontano dai riflettori e tra sfide, come superare la differenza di supporto familiare. La cerimonia, intimo e civile, ha visto Zerbi indossare la kippah e il tallit, mentre ha rotto il bicchiere dopo il momento più caloroso del matrimonio. Ora, dopo aver tenuto nascosta la relazione, Zerbi non si frena nel dichiarare pubblicamente il suo amore.

I due hanno scelto di intraprendere questa strada dopo aver lavorato duramente e divertito centinaia di migliaia di italiani, rimasti affascinati dalla loro storia d'amore. Dopo il Fatidico 'Sì', Rudy e Grace Raccah si sono sposati il 10 maggio 2026, celebrando così un'esperienza d'amore e una dichiarazione ufficiale del loro percorso insieme





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