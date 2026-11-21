Ernesto Maria Ruffini critica la patrimoniale e chiede di contrastare l'evasione fiscale, proponendo un'agenzia per il debito pubblico come in Germania.

Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate e fondatore e presidente del partito Più Uno, ha espresso in un'intervista al Corriere della Sera la sua contrarietà alla patrimoniale. Ruffini ha dichiarato di essere un romantico e di sperare in una vittoria del centrosinistra alle elezioni, ma ha sostenuto che annunciare nuove tasse non sia il modo migliore per iniziare una campagna elettorale. Nel merito, ha definito la patrimoniale una risposta sbagliata a un'esigenza giusta.

Patrimoniale e pressione fiscale: la posizione di Ruffini

Ruffini sostiene che introdurre nuove imposte non abbia senso in un Paese dove la pressione fiscale è già così alta. Secondo l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, lo Stato non riesce a far pagare tutto a tutti, e questo rende inefficace ogni nuovo prelievo.

Also read E’ Schloss Johannisberg in Germania la cantina più bella del mondo

Nel ragionamento di Ruffini, il rischio è quello di aumentare ancora una volta il carico fiscale senza effetti percepibili per i cittadini. Il suo obiettivo dichiarato non è tassare di più, ma rispondere ai bisogni delle persone. Per questo invita a chiedersi se la spesa pubblica attuale venga impiegata in modo efficace.

Evasione fiscale e tasse sugli extra-profitti delle banche

Ruffini distingue tra il recupero dell'evasione fiscale e un altro fenomeno, che definisce la propensione all'evasione. Con questo termine indica lo scarto tra la crescita del prodotto lordo e le entrate che ci si aspetterebbe data quella crescita.

Advertisement

Secondo Ruffini, la propensione all'evasione aumenta, e lo stesso governo lo avrebbe dichiarato in Parlamento. Il tema, quindi, non riguarda soltanto il recupero delle somme non versate, ma il meccanismo che porta a un progressivo divario tra crescita economica e gettito.

Sulla tassa sugli extra-profitti delle banche, Ruffini ammette che eventuali prelievi possano essere legittimi quando derivano da situazioni estranee al modo in cui le imprese investono e producono. Tuttavia, avverte che tassare determinate categorie di imprese soltanto perché hanno guadagnato di più gli appare privo di una prospettiva chiara.

Agenzia per il debito pubblico: la proposta come in Germania

Quando gli è stato chiesto da dove ripartirebbe, Ruffini ha indicato come primo intervento la creazione di un'agenzia dedicata unicamente alla gestione del debito pubblico, sul modello di quella già attiva in Germania. Il compito di questo organismo sarebbe gestire al meglio le scadenze in base ai costi.

Ruffini suggerisce inoltre che l'agenzia incentivi l'acquisto di buoni del Tesoro da parte dei risparmiatori, attingendo a circa 1.500 miliardi di liquidità parcheggiata sui depositi bancari. In questo modo, secondo la sua impostazione, lo Stato potrebbe rafforzare la gestione del proprio debito senza ricorrere a nuove imposte straordinarie sul patrimonio.