Un cittadino rumeno è stato riconosciuto colpevole di aver fornito a Kiev informazioni su sistemi di difesa aerea a Sochi. Il tribunale di Krasnodar ha emesso una pena di quindici anni di carcere in una colonia di massima sicurezza, suscitando dibattiti sui diritti legali e le tensioni diplomatiche tra Mosca, Kiev e Bucarest.

La Federazione Russa ha confermato la condanna a quindici anni di carcere di un cittadino rumeno per attività di spionaggio a favore dell' Ucraina . Il tribunale di Krasnodar ha ascoltato la sentenza nella nota gabbia di vetro posta nella sala di udienza, dove il giovane, identificato come David Adrian Kercho, si è presentato in una tuta sportiva.

Secondo le autorità dell'FSB, Kercho, nato nel duemiladue, avrebbe trasmesso a un servizio di intelligence ucraino le coordinate esatte delle installazioni di difesa aerea situate nella città balneare di Sochi, nel gennaio dell'anno passato. L'accusa sostiene che l'informazione fornita fosse di grande valore tattico per l'avversario, permettendo a Kiev di localizzare sistemi di difesa considerati sensibili.

L'FSB ha dichiarato che l'agente ucraino in contatto con il rumeno gli avrebbe promesso assistenza per un'eventuale evasione dal territorio russo e l'ingresso in una formazione armata ucraina, operazione vietata in Russia. Il comunicato dell'agenzia di sicurezza riporta che Kercho avrebbe riconosciuto la propria colpevolezza durante l'interrogatorio, anche se Reuters non è riuscita a verificare le dichiarazioni verbali rilasciate in aula.

In un video diffuso dal servizio di sicurezza, si vede l'uomo immobilizzato da due agenti in un parco, prima di essere trasportato alle autorità. Il caso solleva interrogativi sulla crescente attività di spionaggio nella regione del Mar Nero, dove le tensioni tra Mosca e Kiev sono in costante aumento. Le autorità russe hanno più volte denunciato operazioni di intelligence ucraine sul loro territorio, accusandole di tentare di indebolire le capacità difensive russe.

La condanna di Kercho è stata presentata come un segnale forte contro chiunque collabori con l'estero per compromettere la sicurezza nazionale. Le reazioni internazionali sono state appena accennate nella stampa, con alcuni osservatori che hanno evidenziato la necessità di garanzie giudiziarie trasparenti nei processi di spionaggio, soprattutto quando coinvolgono cittadini stranieri. Il futuro di Kercho rimane incerto: una pena di quindici anni in una colonia penitenziaria di massima sicurezza comporta restrizioni severe e condizioni di detenzione particolarmente dure.

Gli esperti di diritto internazionale sottolineano che la difesa di un imputato straniero dovrebbe includere l'accesso a un avvocato e a un interprete, ma non è chiaro se questi diritti siano stati pienamente rispettati. La vicenda evidenzia anche le tensioni diplomatiche tra Russia e Romania, che ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei propri cittadini all'estero. In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione le dinamiche di spionaggio e le relative ripercussioni politiche nella regione





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