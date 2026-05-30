Rumeno romano, incidente alla scuola: a bordo lo scuolabus c'erano moglie incinta e bambini, guidando senza patente e assicurazione, Belen Rodriguez rischia la denuncia per omissione di soccorso

Un incidente grave lungo la strada che conduce alla borgata costiera a Rumeno romano. La Nissan Qashqai in cui si trovavano la moglie incinta e i cinque figli si era scontrata violentemente con lo scuolabus dove erano i bambini. Nel bilancio degli incidenti ci sono 19 feriti tra cui quattordici bambini e la moglie incinta. Nel frattempo, Belen Rodriguez rischia una denuncia per omizione di soccorso e i passanti che hanno fotografato il doppio incidente γκολfera la donna con la guida del suv. Un'altra tragedia invece sul fronte della cronaca sportiva. Nicolò, un 18enne originario del comasco, non ce l'ha fatta a salvar la pelle e si è tolto la vita al Niguarda dopo tre giorni di agonia

Ha travolto lo scuolabus con l'auto in cui c'erano la moglie incinta e i cinque figli, guidando senza patente e senza l'assicurazione: poteva diventare una strage l'incidente che si è verificato a.

Il bilancio finale è di 19 feriti, quattordici dei quali bambini e la donna incinta. Ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 29 maggio lungo la strada che conduce alla borgata costiera: secondo la prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale, attorno alle 14 una Nissan Qashqai che andava ad una velocità superiore a quella consentita in quel tratto di strada - che è di 30 chilometri l'ora - non si è fermata allo stop e ha centrato violentemente lo scuolabus con a bordo i ragazzini che stava attraversando regolarmente la carreggiata. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso: il doppio incidente con il suv senza fermarsi e le foto dei passantiIncidente nel comasco, Nicolò non ce l'ha fatta: il 18enne è morto al Niguarda dopo tre giorni di agoni





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