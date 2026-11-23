Laura esce vincitrice dalla Ruota della Fortuna ma perde 200mila euro e l'auto per un errore finale. Gerry Scotti racconta la vicenda con tristezza e annuncia novità a Samira.

La puntata domenicale ventidue novembre della Ruota della Fortuna su Canale 5 ha riservato un epilogo inatteso per Laura, oncologa di Cagliari e madre di gemelli, che ha conquistato il titolo di campionessa ma si è trovata davanti una delusione finanziaria di grandi proporzioni durante le fasi finali del gioco televisivo.

Il momento cruciale e la sconfitta finale

Laura ha dominato la gara superando le competizioni iniziali della campionessa uscente Aurora di Cisterna di Latina e di Gianluca, gruista di Genova, chiudendo la partita principale con un saldo positivo di undicimila euro, nonostante un tentativo finale fallito di Gianluca che trovò la soluzione ma non superò il suo punteggio.

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La svolta drammatica è arrivata nella Ruota delle Meraviglie dove Laura doveva indovinare tre frasi contenenti la parola chiave goccia riuscendo a risolverne solo due, un errore che le ha precluso l'accesso ai premi maggiori riservati alle risposte complete in questo round specifico del programma televisivo.

L'errore nelle buste e il costo della scelta

Il colpo di grazia per il bottino finanziario è avvenuto quando Laura ha scelto inizialmente la busta numero tre contenente quindicimila euro per scambiarla successivamente con la numero due, trovando al suo interno un misero centoeuro che ha bloccato il suo guadagno finale a undicimila cento euro.

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La delusione si è amplificata notevolmente quando Gerry Scotti ha rivelato che la busta numero uno, abbandonata da Laura, conteneva duecentomila euro, una somma considerevole unita alla concessione di un nuovo veicolo, details che hanno trasformato una vittoria sportiva in una perdita economica significativa per la concorrente.

La reazione di Gerry Scotti e le emozioni in studio

Il conduttore Gerry Scotti non ha nascosto il suo forte dispiacere per l'accaduto, ammettendo apertamente che anche lui ci era rimasto male per la sequenza di eventi che ha portato Laura a perdere un'auto di valore e la somma di duecentomila euro in seguito a un singolo errore di calcolo o di scelta durante la puntata televisiva.

Per consolare la concorrente e la sua sorella gemella presente in studio, Scotti ha annunciato che avrebbe consumato del latte e del cognac, un gesto che ha mostrato la sua empatia verso la situazione, mantenendo comunque un tono leggero per evitare che la tristezza dominasse completamente l'atmosfera della trasmissione serale.

Le novità announce per il futuro dello show

Nonostante la tensione finale, Gerry Scotti ha colto l'occasione per anticipare le modifiche strutturali in arrivo dal ventitré novembre, rivelando che Samira avrà un nuovo stacchetto musicale e che la Ruota introducerà due nuovi superpremi destinati a elevare il livello di competizione e di ricompensa per i partecipanti futuri.

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Cambiamenti nelle manche e il nuovo formato natalizio

Il ventitré novembre segnerà inoltre l'esordio della nuova manche Corsa ai regali che sostituirà definitivamente la storica sezione Chiacchiere da bar, una novità accolta con entusiasmo dalla showgirl Samira che ha scherzato sulla crescente difficoltà di selezionare i pensieri giusti per i regali di Natale anno dopo anno in questo contesto televisivo.