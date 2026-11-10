Rushdie: Attenzione alla vendetta democratica e al colonialismo digitale

L'intervista a Salman Rushdie: teme che i democratici trasformino la giustizia in vendetta e denuncia il dominio delle multinazionali tecnologiche.

Lo scrittore Salman Rushdie ha espresso un profondo timore riguardo al futuro politico degli Stati Uniti, affermando a HuffPost che la sua speranza è evitare che il Partito Democratico trasformi l'esercizio della giustizia in un atto di vendetta. Questa preoccupazione nasce dal contesto elettorale recente, con la conquista di Camera e Senato da parte dei democratici e la possibile reazione del presidente eletto.

Oltre alle dinamiche politiche interne, Rushdie ha rivolto la sua attenzione verso una minaccia globale definita come il nuovo colonialismo digitale. Le grandi multinazionali tecnologiche possiedono i dati personali dei cittadini e controllano le infrastrutture fondamentali, come cavi sottomarini e satelliti, attraverso cui viaggano le informazioni in tutto il mondo. Questo scenario rappresenta un pericolo significativo per la sovranità nazionale.

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La paura di una risposta aggressiva di Trump

Prima delle elezioni, Rushdie aveva espresso il timore che Donald Trump, vedendo indebolirsi il proprio potere, potesse reagire in modo ancora più pericoloso. Ora che i democratici hanno ottenuto il controllo, l'autore si chiede se si senta rassicurato o se temi ancora che il presidente possa reagire aggressivamente alla sconfitta. Secondo Rushdie, personaggi come Todd Blanche e Steve Bannon sono figure pericolose che potrebbero pensare di non avere nulla da perdere se le loro strategie falliscono.

La preoccupazione principale di Rushdie riguarda l'equilibrio istituzionale negli Stati Uniti. Egli spera che i nuovi eletti non utilizzino il sistema giudiziario come strumento politico per punire gli avversari, ma che mantengano una condotta responsabile. Il confine tra giustizia e ritorsione politica è sottile e la sua violazione potrebbe destabilizzare ulteriormente il paese in un momento di grande tensione.

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Rifugiati e clima politico con l'arrivo dei Democratici

La vittoria dei democratici potrebbe avere implicazioni concrete per le famiglie di rifugiati. Rushdie ha raccontato che sua moglie, insegnante di bambini tra cui molti rifugiati, viveva con la paura che gli agenti dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) potessero presentarsi a scuola. Crede che il clima politico cambierà positivamente sotto questa nuova amministrazione, con l'ICE tenuta a freno e un nuovo senso di giustizia che si affermerà.

La settimana scorsa, quasi tutti i colleghi di sua moglie hanno tirato un gran sospiro di sollievo. La speranza è che questa nuova fase politica protegga le comunità più vulnerabili e ristabilisca un'atmosfera di sicurezza. La delusione per la politica americana spinge molti, inclusi i figli di Rushdie, a definirsi più irlandesi o italiani che americani, desiderosi di una svolta radicale nel modo in cui le persone si trattano.

Moralità politica e rispetto nei confronti degli altri

Lo scrittore elogia la concezione morale della politica, appoggiando figure come Jon Ossoff e Marjorie Taylor Greene, anche se Talarico si è imposto in Texas. Nel loro modo di fare politica c'è un senso del decoro e della misura. Hanno entrambi qualcosa che ricorda John Fitzgerald Kennedy, incarnando valori di rispetto e civiltà. La moralità, come la democrazia, non è solo qualcosa in cui credere, ma bisogna praticarla quotidianamente.

Se non cambia profondamente il modo in cui ci trattiamo gli uni con gli altri, siamo davvero nei guai. La pratica della decenza politica è essenziale per preservare la coesione sociale. Rushdie ritiene che questo approccio non sia ingenuo o troppo idealista, ma necessario per evitare la deriva autoritaria. La fede nella democrazia richiede azione concreta e responsabilità da parte dei suoi rappresentanti.

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Il colonialismo digitale delle grandi multinazionali

Il mondo descritto nel suo ultimo libro, pubblicato da Feltrinelli nel 2025, ritrovato lo spirito di Joseph Conrad, scrivendo che il cuore di tenebra giace sul fondo dell'oceano. Nel sistema che ci rende sempre connessi, Rushdie vede gli strumenti di un potere capace di sostituirsi agli Stati nazionali. Questo nuovo dominio tecnologico rappresenta una forma di sfruttamento senza precedenti.

Alcune multinazionali non si limitano a possedere tutte le nostre informazioni: controllano anche i cavi e i satelliti attraverso cui viaggiano da una parte all'altra del mondo. È estremamente pericoloso. Si può già intravedere un futuro in cui lo Stato nazionale cede il posto allo Stato delle grandi aziende, un'eventualità che fa rabbrividire. Il divario tra ricchi e poveri è un abominio che dobbiamo affrontare, o finiremo per annegare in questo nuovo colonialismo digitale delle multinazionali.

La speranza di pace tra Rami e Bassam

Nonostante lepaure, Rushdie mantiene la speranza nel riconoscimento dell'umanità degli altri, anche quando li vediamo come nemici. Ha raccontato la storia vera di due padri, Rami e Bassam, uno israeliano e l'altro palestinese, che hanno trasformato il dolore per la perdita delle figlie in un impegno comune per la pace. Continuano a credere nel loro principio fondamentale di capire gli altri.

Non siamo obbligati ad amarci, anzi, non è nemmeno necessario piacerci. Ma dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo capirci, altrimenti finiremo per parlarci da due metri sottoterra. La scelta di definirsi fratelli, non amici, sottolinea la resilienza di questo legame. Le mie speranze sono legate alla capacità umana di trovare un terreno comune, anche nelle situazioni più drammatiche e complesse che attraversa il mondo contemporaneo.