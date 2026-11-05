Russell Brand Colpevole di Stupro e Violenza Sessuale a Londra

L'attore britannico Russell Brand è stato dichiarato colpevole da una giuria londinese di stupro e tre atti di violenza sessuale. Ecco i dettagli del verdetto e le testimonianze chiave.

La giuria della Southwark Crown Court a Londra ha dichiarato Thursday l'attore e comico britannico Russell Brand colpevole di stupro e di tre atti di violenza sessuale. Questo verdetto mette fine a una delle settimane più intense del processo, durante il quale sono state ascoltate le testimonianze dettagliate di quattro donne che hanno descritto episodi traumatici avvenuti tra il 1999 e il 2009.

Dettagli del Verdetto e Reati Confermati

Russell Brand è stato assolto da due accuse di stupro relative alle denuncianti numero uno e tre, nonché da un'accusa di tentato oltraggio al pudore per la denunciante numero due. Tuttavia, le condanne per stupro e le altre violenze sessuali restano in vigore, rendendo il verdetto周四 un momento storico per il caso mediatico.

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Le accuse contro Brand coprono un arco temporale di dieci anni, con eventi che si sono verificati in diverse città del Regno Unito, tra cui Londra e Edimburgo. L'attore aveva negato tutte le accuse sollevate nei suoi confronti, sostenendo che gli incontri descritti dalle donne fossero consensuali e mal interpretati.

Testimonianze Cruciali delle Denuncianti

La quinta denunciante ha dichiarato di aver incontrato Brand nel 2009 dopo uno dei suoi spettacoli. Ha riferito che lei e un'amica erano state "selezionate" per accompagnarlo a bere dopo la performance. Successivamente, ha descritto un incontro sessuale nel camerino con Brand e un'altra donna sconosciuta.

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Secondo la testimonianza, dopo che Brand l'ha contattata e lei ha accettato di andare a casa sua, l'incontro sessuale è diventato non consensuale. Lei ha affermato che Brand l'ha girata a pancia in giù e l'ha violentata analmente, togliendosi il preservativo durante l'atto. Ha raccontato che Brand sembrava inorridito dopo l'accaduto, ma invece di scusarsi, le ha detto: "Devi ripulire il casino che hai combinato".

Alcuni mesi dopo, la donna ha incontrato Brand per caso al Festival di Edimburgo. Lei gli ha inviato un messaggio di testo dicendo che l'aveva "trattata come un animale". La risposta immediata di Brand è stata un semplice "Mi dispiace", secondo quanto dichiarato dalla vittima in aula.

Altri Episodi di Aggressione e Comportamento

Un'altra donna ha raccontato di essere stata a una festa in un bar di Londra nel 2004. Ha detto di aver chiesto a un collega di presentarle Brand perché lo trovava divertente. Secondo la sua testimonianza, meno di un minuto dopo aver iniziato a parlare, Brand si è avventato su di lei, afferrandole il seno con un sorriso strano sul volto.

Ha descritto come Brand le abbia afferrato il braccio e l'abbia trascinata nei bagni, dicendo: "Dai, dai, non fare la guastafeste". Una volta nei bagni, ha affermato di essere stata costretta a praticargli sesso orale. Questo episodio ha contribuito al quadro complessivo di aggressioni che ha portato al verdetto di colpevolezza.

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Un altro incidente è avvenuto tra il 2004 e il 2005, quando la donna lavorava presso una stazione radio a Londra. Ha dichiarato di essere uscita da una stanza di lavoro quando Brand, davanti ai suoi colleghi, l'ha afferrata, spingendola contro un muro e iniziando a baciarla. Ha affermato che le sue senoci le avevano causato dolore e che non era riuscita a liberarsi. Quando è finalmente riuscita a scappare, Brand ha solo ridacchiato.

Impatto Reale e Prossimi Passi Legali

L'ultima donna ha raccontato un episodio avvenuto durante un progetto per il canale televisivo britannico Channel 4. Ha descritto come Brand diventasse sempre più irritabile durante il giorno e come i suoi associati le dicessero che avrebbe continuato a lavorare solo se le avesse fatto un massaggio. Pensando inizialmente fosse una battuta, ha acconsentito per completare il lavoro.

Secondo la testimonianza, Brand ha spinto la testa nella sua area inguinale, facendole sentire il suo respiro. Questo comportamento è stato registrato come parte delle accuse di violenza sessuale che hanno portato alla condanna di Brand.

Il verdetto di colpevolezza arriva dopo settimane di testimonianze dettagliate che hanno messo sotto esame il comportamento di Brand in diversi contesti sociali e professionali. I prossimi passi legali includeranno la determinazione della pena, che sarà fissata per una data successiva. La giuria ha preso la sua decisione basandosi sulle prove presentate e sulle testimonianze delle donne coinvolte.