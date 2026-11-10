Russell Brand e l'unico incontro con la regina Elisabetta II, dopo la condanna

Russell Brand, condannato a più di 10 anni di carcere per reati sessuali, ricorda l'unico incontro con la regina Elisabetta II e il bacio con Meghan Markle tagliato da un film.

Russell Brand, comico britannico, è stato condannato da un tribunale di Londra a più di 10 anni di carcere per reati di stupro e violenza sessuale commessi tra il 2004 e il 2009, nel periodo di massimo successo dell'attore in Gran Bretagna. La sentenza riporta alla luce anche i rapporti dell'artista con la famiglia reale, mai stati cordiali.

Negli anni in cui era al culmine della popolarità, Russell Brand aveva preso in giro la regina Elisabetta II in diversi spettacoli, spesso con toni volgari. Il comico non fu mai accolto a corte e la sovrana, pur essendo stata bersaglio dei suoi sketch, non riuscì a evitarlo in un'occasione pubblica.

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Lo sketch con la regina e la stretta di mano a Liverpool

Elisabetta II e Russell Brand si incontrarono una sola volta, dopo uno spettacolo all'Empire Theatre di Liverpool. Gli artisti, tra cui Russell Brand e il cantante James Blunt, si misero in fila dietro le quinte in attesa della visita reale.

La regina e il marito, il principe Filippo, salutarono gli artisti uno a uno. Davanti a Russell Brand, Elisabetta II si fermò e tese la mano, lasciando che il comico gliela stringesse. Gli sussurrò poche parole, dicendo che lo spettacolo le era piaciuto molto, ma lo guardò fisso negli occhi, facendogli capire il proprio disappunto, poi proseguì senza fermarsi.

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Lo scontro di immagine era iniziato nel 2006, quando Russell Brand aveva messo in scena, in un programma realizzato per l'emittente, uno sketch in cui incontrava la cantante Courtney Love in una stanza simile a quelle di Buckingham Palace. Courtney Love interpretava la regina, indossava abiti regali ma anche un tanga e una giarrettiera, e finiva per simulare un rapporto sessuale con Russell Brand. Quella scenetta non fu mai perdonata dalla corte.

Il disagio di Russell Brand davanti alla sovrana

Russell Brand ammise in seguito di essersi sentito profondamente a disagio prima e dopo l'incontro con la regina Elisabetta II. Il comico, che aveva criticato duramente la deferenza verso i reali e chiesto la fine della monarchia, partecipando a numerose proteste davanti ai cancelli di Buckingham Palace, si era trovato al cospetto della sovrana senza reagire.

Russell Brand ha raccontato di aver pensato a un gesto ribelle, come toccare la regina o parlarle prima che fosse lei a rivolgersi a lui, anche se il protocollo reale lo vietava. Alla fine il comico restò immobile. Anni dopo, Russell Brand definì Elisabetta II una persona come tante, una vecchietta con un cappello luccicante pagato dai contribuenti.

Nel mondo dell'aristocrazia e della corte londinese, Russell Brand era considerato un personaggio da evitare. Secondo quanto riportato, la regola non scritta era escluderlo dagli eventi più importanti e non farsi fotografare in sua compagnia. Anche i principi William, Harry, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia, pur frequentando le stesse feste, riuscivano a restare a distanza dal comico.

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Il bacio con Meghan Markle nel film tagliato

Russell Brand ha rivelato in un talk show inglese, pochi mesi prima delle nozze di Meghan Markle e del principe Harry a Windsor nel 2018, di aver girato una scena in cui baciava l'attrice. Il comico ha raccontato che la scena era stata girata otto anni prima, quando Meghan Markle, all'inizio della carriera, aveva ottenuto una piccola parte poi tagliata dal montaggio finale.

Russell Brand ha ammesso di non aver fatto caso al bacio durante le riprese. Meghan Markle, secondo il racconto del comico, non ricordava affatto la scena. Russell Brand ha concluso che all'epoca Meghan Markle non era ancora sposata con un principe, spiegando così il motivo della sua scarsa attenzione a quel momento.