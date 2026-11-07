Russell Brand: Editori britannici ritirano libri dopo condanna per stupro

Pan Macmillan, Hodder & Stoughton e HarperCollins sospendono le vendite delle opere di Russell Brand dopo la condanna per aggressioni sessuali del 5 novembre 2026.

La condanna pronunciata giovedì 5 novembre dalla Southwark Crown Court di Londra ha innescato immediata rimozione dal mercato delle opere letterarie dell'attore e comico britannico Russell Brand. Il tribunale ha dichiarato colpevole Brand per stupro e aggressioni sessuali, sentenze che hanno portato i principali editori del Regno Unito a sospendere immediatamente la commercializzazione dei suoi libri. Questa decisione segna una svolta drastica nella carriera editoriale dell'artista, costretto a affrontare le conseguenze dirette del verdetto giudiziario.

Ritiro immediato dalle catene librerie nazionali

I giganti dell'editoria britannica Pan Macmillan e Hodder & Stoughton hanno annunciato con urgenza l'arresto della vendita di tutte le pubblicazioni dello scrittore di 51 anni. Anche HarperCollins ha apparentemente cancellato i titoli della sua produzione dal proprio catalogo online, confermando una linea comune nel settore editoriale di fronte al peso legale della condanna. La reazione del mercato librario è stata rapida e coordinata per isolare l'autore controverso.

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Pan Macmillan ha chiarito di aver avviato la procedura operativa subito dopo la lettura del verdetto, esprimendo al contempo solidarietà alle donne coinvolte e riconoscendo il coraggio delle denuncianti. L'editore ha specificato che il ritiro interessa principalmente due volumi specifici: Recovery: Freedom from Our Addictions, pubblicato nel 2017, e Mentors: How to Help and Be Helped, uscito nel 2019. Nonostante l'azione formale, la casa editrice ha precisato che questi due titoli non venivano ristampati da tempo a causa di una richiesta di mercato scarsa e che non rimangono copie fishe nel magazzino.

Bestseller autobiografici sospesi dalle vendite

Hodder & Stoughton ha confermato lo stop alle vendite includendo opere di maggiore successo commerciale, tra cui l'autobiografia My Booky Wook. Questo volume, pubblicato nel 2007, era diventato un bestseller nel Regno Unito, conquistando posizioni di rilievo durante il periodo natalizio. La decisione di sospendere la distribuzione di questo titolo in particolare sottolinea l'impatto economico e di immagine che la condanna ha avuto sulle strategie di vendita dei suoi libri più noti.

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Anche HarperCollins ha seguito la stessa direzione, rimuovendo dalla visibilità online Booky Wook 2: This Time It's Personal, il secondo volume autobiografico uscito nel 2010. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano Guardian, i titoli non risultano più disponibili sulla piattaforma digitale della casa editrice. Questa mossa suggerisce un'allineamento strategico tra i principali distributori per evitare qualsiasi associazione commerciale con la figura di Russell Brand nel breve termine.

Opere pregresse già rimosse dal catalogo

Alcune pubblicazioni erano già state ritirate dal mercato negli anni precedenti al verdetto, indicando che la situazione non era del tutto nuova per l'editore. È il caso di The Pied Piper of Hamelin, un adattamento per ragazzi della famosa fiaba del Pifferaio magico illustrato da Chris Riddell. La casa editrice Canongate ha dichiarato questo titolo fuori catalogo da settembre 2023, eliminandolo anche dalle versioni digitali e audio disponibili agli utenti.

Un altro esempio significativo riguarda Revolution, il manifesto politico pubblicato nel 2014 da Century, un marchio appartenente a Penguin Random House. Anche quest'opera non viene più stampata, contribuendo a un progressivo sgombero della biblioteca letteraria dell'autore dai negozi fisici e online. Il verdetto segna quindi una nuova fase definitiva per Brand, la cui produzione editoriale viene sistematicamente rimossa dai canali di vendita tradizionali.

Conseguenze legali e incertezza economica

Il procedimento penale riguardava episodi contestati in un arco temporale di dieci anni, compreso tra il 1999 e il 2009, e coinvolgeva complessivamente sei donne. Brand ha sempre respinto le accuse, mantenendo la propria posizione di innocenza durante tutto l'iter giudiziario. Tuttavia, il giudizio di colpevolezza per due accuse ha avuto un impatto immediato sulle relazioni contrattuali con gli editori.

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Resta ancora da chiarire con precisione quale sarà l'impatto economico finale per Russell Brand a causa di queste decisioni. Non vi sono indicazioni pubbliche sugli eventuali pagamenti di ulteriori diritti d'autore che potrebbero spettare all'autore nonostante la condanna. La rimozione fisica e digitale dei libri rappresenta il primo passo concreto delle conseguenze professionali, mentre le implicazioni finanziarie restano in fase di valutazione tra i legali delle parti coinvolte e le strutture editoriali.