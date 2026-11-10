Russell Brand: Nuove Denunce Valutate dalla Polizia Dopo la Condanna

La polizia britannica valuta nuove segnalazioni su Russell Brand dopo la condanna a 10 anni e mezzo per stupro, con altre donne che si sono fatte avanti.

La polizia metropolitana di Londra ha confermato martedì, 10 novembre 2026, che gli investigatori stanno esaminando attentamente una serie di nuove segnalazioni riguardanti l'attore e comico britannico Russell Brand. Questa dichiarazione segue direttamente la condanna a dieci anni e mezzo di reclusione inflitta a Brand il lunedì precedente per stupro e violenze sessuali, un verdetto che ha riaperto le porte a nuove accuse da parte di altre presunte vittime.

Valutazione delle Nuove Segnalazioni Criminali

Le autorità hanno dichiarato che i detective stanno attualmente valutando informazioni fornite da diversi individui che hanno contattato la squadra investigativa sia durante che dopo lo svolgimento del processo principale. Un portavoce della polizia ha specificato che alcune di queste comunicazioni riguardavano potenziali denunce penali aggiuntive, integrando il quadro investigativo già complesso legato al caso Brand.

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I funzionari hanno inoltre confermato che stanno indagando su due ulteriori accuse di stupro distinte, una delle quali coinvolgeva una ragazza di sedici anni al momento dei presunti fatti. Il capo della polizia di Londra aveva precedentemente espresso l'aspettativa che altre donne si facessero avanti per raccontare le proprie esperienze, e la polizia ha riferito che diverse persone hanno effettivamente già contattato le autorità fornendo nuove informazioni.

Posizioni delle Parti e Ruolo di Jemima Goldsmith

Uno dei casi sollevati pubblicamente riguarda l'ex fidanzata dell'attore, la nobile e imprenditrice Jemima Goldsmith, che ha dichiarato lunedì 10 novembre 2026 di aver chiamato la polizia nel 2014 dopo un alterco verificatosi nella sua abitazione. Goldsmith ha scritto sui social media di aver segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, ma ha scelto di non avanzare alcuna denuncia formale in quel momento, un dettaglio che ora rientra nel contesto più ampio delle indagini.

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Russell Brand, cinquantunenne e ex marito della cantante pop statunitense Katy Perry, aveva negato categoricamente tutte le accuse contro di lui durante le udienze della Southwark Crown Court. L'attore sosteneva di non aver mai avuto rapporti sessuali non consensuali, definendo ogni accusa infondata, ma il verdetto finale ha stabilito la sua colpevolezza per lo stupro di una donna e le aggressioni sessuali a carico di altre tre tra il 2004 e il 2009.

Impatto Reale e Carriera Precedente di Brand

Prima del crollo della sua reputazione e dell'incarcerazione, Brand era una delle figure più in vista dei media britannici, avendo condotto programmi televisivi di grande successo come spin-off di Big Brother su Channel 4 e recitando in film hollywoodiani quali Get Him to the Greek. La sua carriera, che ha raggiunto l'apice durante gli anni duemila, è stata segnata anche dal matrimonio con Katy Perry nel 2010, una relazione che ha descritto come fonte di una fama straordinaria ma durata solo quattordici mesi.

La vicenda ha ora spostato l'attenzione dal verdetto penale già emesso al processo di valutazione di eventuali nuovi procedimenti giudiziari. Le autorità stanno lavorando per distinguere le nuove segnalazioni dai casi già trattati, mentre il caso rimane un punto di riferimento nei dibattiti sulla responsabilità delle figure pubbliche e sulle procedure di denuncia nel sistema giuridico britannico.