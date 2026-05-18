Russi: Velivoli senza pilota abbattuti sulle regioni russe e sul Mar d'Azov; droni lanciati su Mosca e la regione circostante

Sono stati lanciati droni dalla parte russa per raggiungere la regione di Mosca e l'area circostante a Mosca. Tre persone sono morte e decine di persone sono state ferite, ma non c'è nessun ferito grave. Diverse autorita' russe hanno riferito di attacchi a Dnipro e Odessa da parte dei droni russi che hanno causato diciotto feriti e due morti. Allo stesso modo, sono stati intercettati e abbattuti 50 droni ucraini ad ala fissa su diverse regioni russe e sul Mar d'Azov dalla scorsa notte.

Lo riporta, scrive la Tass, il Ministero della Difesa russo. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Tula e Voronež, nonché sulla Repubblica di Crimea e sul Mar d'Azov.

La scorsa notte, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Diversi attacchi di droni russi hanno causato diciotto feriti a Dnipro e due a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorita' delle due regioni ucraine. La scorsa notte, le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov





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