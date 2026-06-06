Russia: 339 droni ucraini distrutti in 13 ore

Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver intercettato e distrutto 339 droni ucraini in 13 ore. Le intercettazioni sono avvenute in varie regioni russe, tra cui Mosca, e hanno interessato anche le aree sopra il Mar Nero.

Il ministero della Difesa russo ha detto sabato che le sue unità antiaeree hanno intercettato e distrutto 339 droni ucraini nell'arco di 13 ore in varie regioni russe, tra cui Mosca .

Il ministero, postando su Telegram, ha elencato 13 regioni in cui sono avvenute le intercettazioni, più le aree sopra il Mar Nero, tra le 7 del mattino e le 8 di sera. Diverse regioni della Russia centrale sono state incluse nell'elenco del Ministero della Difesa delle aree colpite, che si estendeva anche alle regioni di Leningrado e Pskov nel nord-ovest.

Il sindaco di Mosca Sergej Sobyanin ha pubblicato una serie di annunci su Telegram per delineare le azioni antiaeree contro i droni. Un conteggio non ufficiale ha mostrato che 14 sono stati abbattuti nel corso della giornata. L'autorità dell'aviazione civile russa ha annunciato periodicamente la sospensione dei voli in diversi aeroporti. Le agenzie di stampa russe hanno detto che sono stati emessi quattro ordini di sospensione in momenti diversi della giornata per la città di Sochi, sul Mar Nero





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