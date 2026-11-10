Russia abbatte 92 droni sulla regione di Leningrado

Mercoledì 11 novembre la Russia ha abbattuto 92 droni sulla regione di Leningrado, area che ospita porti baltici chiave e la raffineria di Kirishi.

Mercoledì 11 novembre la Russia ha abbattuto 92 droni nelle prime ore del mattino durante un attacco sulla regione di Leningrado, a nord-ovest di Mosca. Lo ha dichiarato il governatore Aleksandr Drozdenko attraverso l'app di messaggistica Telegram. L'episodio arriva due giorni dopo un altro attacco nella stessa area, mentre Washington tenta di rilanciare il processo di pace.

La regione di Leningrado ospita i porti di Ust-Luga, Primorsk e Vysotsk, fondamentali per le esportazioni russe di petrolio e cereali sul mar Baltico. Nel territorio si trova anche la raffineria di Kirishi, la seconda più grande della Russia.

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Raffineria di Kirishi colpita da un drone lunedì

Il bersaglio più recente dell'offensiva aerea è la raffineria di Kirishi, gestita dalla società Surgutneftegaz. Lunedì un drone ha colpito l'impianto, provocando un incendio. Nello stesso episodio è morta una donna nella regione in cui si trova San Pietroburgo, la città natale del presidente Vladimir Putin.

Il meccanismo dell'attacco appare chiaro dalle informazioni disponibili: i droni sono stati intercettati e abbattuti in volo, mentre un altro velivolo ha raggiunto l'impianto industriale causando danni e un rogo. Il fatto che la raffineria sia una delle più importanti del Paese spiega perché la sua eventuale interruzione abbia un peso rilevante sull'intero sistema energetico russo.

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Le autorità russe non hanno attribuito il raid a una parte specifica nel resoconto disponibile, limitandosi a comunicare il numero dei velivoli abbattuti. Il governatore Drozdenko ha riportato il bilancio attraverso il proprio canale ufficiale su Telegram, senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze dell'attacco nei porti della regione.

Lettonia e Lituania allertano la popolazione

I governi di Lettonia e Lituania hanno emesso avvisi alla popolazione, invitando le persone a cercare riparo. La ragione è la minaccia rappresentata da droni non identificati che entrano nel loro spazio aereo passando dalla Russia o dalla Bielorussia.

Secondo quanto riportato, i due Paesi baltici hanno inoltre dichiarato che sono stati attivati i caccia della difesa aerea della NATO. La misura indica che l'allerta non riguarda solo il territorio russo, ma anche le aree di confine dell'Alleanza atlantica.

Il quadro mostra come la crisi dei droni si stia estendendo oltre i confini dei due belligeranti. Per la popolazione dei territori vicini, il rischio percepito riguarda la presenza di velivoli non identificati nello spazio aereo nazionale, una situazione che richiede risposte coordinate tra governi e alleati.

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Kryvyi Rih senza corrente e colloqui ad Abu Dhabi

In Ucraina un attacco con droni ha lasciato senza corrente una parte della città centrale di Kryvyi Rih. Lo ha riferito un funzionario locale su Telegram. La città è una roccaforte industriale e il luogo natale del presidente Volodymyr Zelenskiy.

Gli attacchi di questi giorni si inseriscono in un contesto diplomatico preciso. Gli Stati Uniti stanno tentando una nuova spinta verso la pace in occasione dei primi colloqui tra Russia e Ucraina da nove mesi, svolti ad Abu Dhabi. I negoziati sono previsti in prosecuzione anche nella giornata di mercoledì.

Per i cittadini di Kryvyi Rih, l'interruzione dell'energia elettrica rappresenta la conseguenza immediata più concreta dell'attacco. Per il mercato energetico europeo e globale, invece, il dato da monitorare nelle prossime ore riguarda la capacità della raffineria di Kirishi e dei porti baltici di proseguire le attività senza ulteriori interruzioni, mentre il tavolo negoziale di Abu Dhabi entra nella sua fase successiva.