Russia abbatte droni su Leningrado mentre parte il forum economico di San Pietroburgo

La Russia ha abbattuto tre droni nella regione di Leningrado, mentre si apre a San Pietroburgo il quinto forum economico di guerra. Attacchi anche su Mosca e Kiev.

La Russia ha abbattuto tre droni sulla regione di Leningrado, a nord-ovest di Mosca, mentre continuano gli sforzi per respingere gli attacchi aerei. Lo ha annunciato il governatore regionale Alexander Drozdenko sull'app di messaggistica Telegram, proprio mentre sta per iniziare un importante forum economico annuale.

La regione di Leningrado, che ospita infrastrutture cruciali per l'esportazione di energia e una grande raffineria di petrolio, è teatro della quinta conferenza economica di guerra organizzata dal presidente Vladimir Putin. L'evento, soprannominato la 'Davos russa', si tiene a San Pietroburgo a partire da mercoledì e rappresenta un'opportunità per mostrare la resilienza dell'economia russa nonostante le sanzioni internazionali.

Il forum sugli investimenti, il quinto da quando la Russia ha inviato truppe in Ucraina nel febbraio 2022, si apre a poche ore da un attacco mortale con droni e missili su Kiev. Mosca ha descritto quell'attacco come una risposta a un precedente bombardamento su un dormitorio a Luhansk, città controllata dalle forze russe.

Nel frattempo, a San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia e città natale di Putin, l'aeroporto di Pulkovo ha temporaneamente limitato i voli in arrivo e in partenza, come comunicato dall'ente di controllo dell'aviazione russa, Rosaviatsia, su Telegram. Inoltre, il sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, ha riferito che altri tredici droni diretti verso la capitale sono stati abbattuti nelle prime ore di mercoledì.

Questi eventi sottolineano la crescente frequenza degli attacchi con droni sul territorio russo, mentre il conflitto con l'Ucraina continua a intensificarsi. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che utilizzano droni per colpire obiettivi strategici. La scelta di tenere il forum economico nonostante le minacce aeree dimostra la determinazione del Cremlino a mantenere una parvenza di normalità.

L'edizione di quest'anno del forum si concentrerà su temi come lo sviluppo economico in condizioni di sanzioni, la sostituzione delle importazioni e la cooperazione con i paesi asiatici. Gli analisti osservano che, nonostante le difficoltà, la Russia sta cercando di diversificare i suoi partner commerciali, in particolare con Cina e India.

Tuttavia, la questione della sicurezza rimane prioritaria, come dimostrano le misure adottate per proteggere i partecipanti al forum. Le difese aeree sono state rafforzate nella regione di Leningrado e a San Pietroburgo, con sistemi aggiuntivi dispiegati per prevenire eventuali attacchi. La popolazione locale è stata invitata a segnalare qualsiasi attività sospetta. Nel frattempo, l'esercito russo ha intensificato i bombardamenti nelle regioni ucraine orientali, mentre l'Ucraina continua a chiedere più supporto militare all'Occidente.

La guerra, giunta al suo sedicesimo mese, non mostra segni di una soluzione diplomatica imminente. Il forum di San Pietroburgo potrebbe rappresentare un'occasione per Putin di ribadire la sua visione del conflitto e di cercare nuovi alleati economici.

Tuttavia, molti paesi occidentali hanno boicottato l'evento, e la partecipazione internazionale è ridotta rispetto agli anni precedenti. Nonostante ciò, la Russia spera di attrarre investitori da paesi non allineati. In conclusione, l'abbattimento dei droni e le limitazioni ai voli evidenziano la fragilità della situazione di sicurezza anche in aree lontane dal fronte, mentre il forum economico procede come previsto





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